Il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (MAXXI) di Roma inaugura il 28 maggio una significativa esposizione intitolata “1946-2026. Il segno dell’architettura nel cammino democratico”. La mostra si propone di narrare l'evoluzione e il ruolo centrale dell'architettura italiana nei settanta anni che hanno seguito la nascita della Repubblica Italiana. Offre un'analisi approfondita dei mutamenti sociali, culturali e urbanistici che hanno plasmato il paese dal 1946 fino ai giorni nostri.

Allestita negli spazi del MAXXI, l'esposizione traccia un percorso che connette la storia democratica nazionale alle profonde trasformazioni degli spazi urbani.

Mette in luce le intrinseche relazioni tra la società civile e la progettazione architettonica. Attraverso una ricca selezione di opere, progetti, documenti e fotografie, la mostra documenta i momenti più salienti dell'architettura italiana, dal secondo dopoguerra fino al 2026.

Un viaggio attraverso settanta anni di trasformazioni urbane

L'esposizione “1946-2026. Il segno dell’architettura nel cammino democratico” si articola come un vero e proprio viaggio cronologico. Parte dalla ricostruzione postbellica, attraversa il periodo del boom economico, le grandi opere pubbliche realizzate negli anni Sessanta e Settanta, fino ad arrivare alle sfide più recenti legate alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica.

Questo percorso permette ai visitatori di comprendere come l'architettura abbia non solo riflesso, ma talvolta anche anticipato, i cambiamenti della società italiana nel suo processo di democratizzazione, valorizzando il contributo degli architetti e delle istituzioni pubbliche.

La scelta del MAXXI come sede espositiva non è casuale. Il museo, opera di Zaha Hadid e inaugurato nel 2010, è riconosciuto come uno dei principali centri dedicati alla creatività contemporanea in Italia e ospita una delle più importanti collezioni di architettura contemporanea, sia a livello nazionale che internazionale. La mostra invita inoltre a una riflessione sul dialogo costante tra il passato e il futuro dell'architettura, con un'attenzione particolare ai temi della rigenerazione urbana e della partecipazione civile nella creazione degli spazi pubblici.

Il MAXXI: polo della cultura architettonica a Roma

Il Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, noto come MAXXI, si erge nel quartiere Flaminio di Roma, configurandosi come un punto di riferimento essenziale per l'architettura italiana e internazionale. La sua prestigiosa collezione comprende disegni, plastici e progetti di alcuni degli architetti più influenti del secondo Novecento e dell'era contemporanea. Oltre all'attuale mostra, il MAXXI promuove annualmente numerose iniziative dedicate all'arte, all'architettura e al design, supportando attivamente la ricerca e la diffusione della cultura architettonica tra le nuove generazioni.

Questa esposizione rappresenta un'opportunità significativa non solo per gli specialisti e gli appassionati di architettura, ma anche per il pubblico più ampio.

Permette di cogliere il profondo legame tra la pianificazione degli spazi urbani e i grandi mutamenti sociali, economici e politici che hanno segnato gli ultimi settanta anni della storia italiana. Attraverso un ricco apparato documentale e visivo, il percorso offre stimoli preziosi per riflettere sul futuro della progettazione urbana e sull'identità democratica delle città italiane.