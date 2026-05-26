L'Archivio Storico Generali aderisce per il quinto anno ad Archivissima, festival italiano dedicato alla valorizzazione degli archivi (4-7 giugno). Il 5 giugno 2026, organizza un'apertura straordinaria di Palazzo Berlam a Trieste, sede dell'Archivio Generali, sul tema "Quello che non c'è". L'evento prevede una visita guidata in quattro luoghi significativi di Trieste, culminando a Palazzo Berlam con un'esperienza di realtà virtuale intitolata "Il futuro dove tutto è iniziato", che immergerà il visitatore nella Trieste ottocentesca.

L'iniziativa approfondirà le storie dei palazzi e delle persone che hanno reso grande la città e dato vita alle Generali nel 1831.

Nelle quattro visite esclusive, sarà possibile ammirare anche il Contratto Sociale di Generali. L'evento si inserisce nel programma di Archivissima 2026, coinvolgendo archivi e istituzioni culturali.

Archivissima 2026: il festival

Archivissima 2026, alla sua nona edizione (4-7 giugno), si tiene con eventi a Torino e diffusi. Il festival si concentra sul tema "Quello che non c'è", esplorando il patrimonio culturale sommerso. Oltre 500 realtà archivistiche da tutte le regioni partecipano, con un coinvolgimento corale per la Notte degli Archivi il 5 giugno. Tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito, promuovendo la condivisione della memoria collettiva.

Il programma vanta collaborazioni con istituzioni: Gallerie d’Italia di Torino, Circolo dei lettori, Pinacoteca Agnelli, Mediateca Rai, Museo Nazionale del Cinema e Museo Egizio.

Il festival promuove anche la produzione di oggetti digitali inediti (podcast, video) e assegna premi ai migliori contributi archivistici, trasformando archivi e sedi museali in spazi dinamici per la narrazione storica.

Palazzo Berlam: storia Generali a Trieste

Palazzo Berlam, sede dell'Archivio Storico Generali, è un edificio iconico nel panorama urbano di Trieste. Realizzato tra fine Ottocento e inizio Novecento su progetto della famiglia Berlam, testimonia l'intreccio tra architettura e vita economica cittadina. Le Generali, fondate a Trieste nel 1831, hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo della città e nell'apertura agli scambi internazionali.

L'Archivio conserva documenti fondamentali per comprendere la storia sociale, imprenditoriale e culturale di Trieste e della compagnia, incluso il Contratto Sociale, esposto in occasione della visita.

L'Archivio promuove attivamente iniziative di apertura e valorizzazione pubblica, rendendo accessibili memorie e documenti spesso poco conosciuti.

L'esperienza di realtà virtuale del 5 giugno offre un'occasione innovativa per esplorare la Trieste ottocentesca, integrando la visita fisica con tecnologie digitali all'avanguardia. Questa presentazione, in concomitanza con Archivissima, conferma l'attenzione delle Generali per la divulgazione storica e la partecipazione attiva ai circuiti culturali nazionali.