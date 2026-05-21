Il Ministero della Cultura ha avviato il cantiere di restauro dell’Arco di Traiano a Benevento, monumento simbolico eretto nel 114 d.C. e punto di partenza della Via Traiana. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di tutela e valorizzazione della Via Appia Regina Viarum, riconosciuta nel 2024 come Patrimonio Mondiale UNESCO. Questa iniziativa rappresenta una strategia di tutela attiva per la conservazione e valorizzazione di un patrimonio che connette archeologia, paesaggio e identità territoriale.

Il restauro è finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e coordinato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, diretta dall’architetto Rosalia D’Apice.

La Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento, guidata da Mariano Nuzzo, assicura la tutela e vigilanza tecnico-scientifica, secondo il Codice dei beni culturali. L’intervento mira ad aggiornare il quadro conoscitivo dello stato di conservazione dell'Arco, monitorando i fenomeni di degrado e programmando azioni sulle superfici lapidee nel rispetto dei principi di compatibilità, minimo intervento, riconoscibilità e durabilità.

Dettagli dell'intervento sulle superfici lapidee

Il progetto di restauro prevede attività specifiche sulle superfici esterne. Indagini diagnostiche hanno rilevato alterazioni biologiche, depositi superficiali dovuti ad agenti atmosferici e inquinanti, oltre a tracce di precedenti restauri e materiali protettivi.

Gli interventi programmati includono la pulitura selettiva e non invasiva, il trattamento delle alterazioni biologiche e il consolidamento localizzato delle parti più vulnerabili. Saranno verificate le integrazioni pregresse e si procederà al riequilibrio percettivo delle superfici per migliorare la leggibilità dell’apparato decorativo, senza alterare la materia storica originale. La gestione del cantiere rispetterà i requisiti dei contratti pubblici, con attenzione a qualità progettuale, esecuzione e controllo tecnico-amministrativo, per assicurare la conservazione del bene, accrescerne la conoscenza e rafforzare le condizioni per una fruizione consapevole e sostenibile.

L'Arco di Traiano: storia e connessione con la Via Appia

L’Arco di Traiano, situato a Benevento in via Traiano 83, è una delle più importanti testimonianze della viabilità romana nel Sud Italia. Costruito per celebrare la realizzazione della Via Traiana, voluta dall’imperatore Traiano per agevolare i collegamenti tra Roma e Brindisi, attraverso Benevento, Canosa, Bari ed Egnazia, il monumento è un esempio di architettura commemorativa imperiale. La tutela e la valorizzazione dell’Arco si inseriscono in un programma più ampio di salvaguardia e studio dell’intero sistema della Via Appia, recentemente inserita tra i siti UNESCO per il suo valore universale e la capacità di connettere territori, città, paesaggi e comunità. Il restauro mira non solo alla salvaguardia materiale, ma anche al miglioramento della conoscenza e della fruizione culturale, valorizzando una rete diffusa di identità storica e urbana.