L'Arena di Verona si appresta a vivere un'edizione storica del suo Opera Festival 2026, che si annuncia come la stagione più lunga di sempre. Dal 5 giugno al 12 settembre, l'anfiteatro romano ospiterà un calendario eccezionale con oltre cinquanta serate di spettacolo, unendo la maestosità dell'opera lirica a coinvolgenti concerti e appuntamenti di danza. Il palcoscenico vedrà l'alternarsi di sei prestigiose produzioni d'opera e altrettante serate evento, animando l'Arena con la presenza di più di ottanta tra direttori d'orchestra e cantanti di fama internazionale, supportati da un imponente staff di oltre mille persone tra complessi artistici, tecnici e personale amministrativo.

La nuova produzione de ‘La Traviata’ apre il Festival

L'inaugurazione ufficiale del festival, fissata per il 12 e 13 giugno con una doppia serata, sarà affidata alla nuova e attesissima produzione de ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi. La regia, curata dallo scozzese Paul Curran, promette di trasportare il pubblico nella vibrante Parigi della Belle Époque, con scenografie che traggono ispirazione anche dal celebre Moulin Rouge, ricreando un'atmosfera ricca di fascino e contrasti. L'opera verdiana rimarrà in cartellone per ben tredici serate, fino alla chiusura della stagione il 12 settembre. Un cast stellare si alternerà nei ruoli principali: Martina Russomanno, Gilda Fiume, Rosa Feola e Vasilisa Berzhanskaya interpreteranno Violetta, mentre Alfredo sarà portato in scena da artisti del calibro di Yusif Eyvazov, Galeano Salas e Francesco Meli.

La direzione musicale sarà affidata alle esperte bacchette di Michele Spotti e Francesco Ivan Ciampa.

Un cartellone ricco di capolavori e serate evento

Il programma dell'Opera Festival 2026 si distingue per la sua ricchezza e varietà, presentando alcuni dei titoli più amati del repertorio lirico. Tra questi, spiccano due diversi allestimenti di ‘Aida’, le recenti e acclamate produzioni di ‘Nabucco’ e ‘La Bohème’, e l'immancabile ‘Turandot’, proposta in una speciale edizione che celebra il centenario dell'opera. Accanto ai grandi classici, il festival offrirà una serie di serate speciali di grande richiamo: il prestigioso gala ‘Roberto Bolle and Friends’, l'imponente oratorio scenico ‘Carmina Burana’ di Carl Orff e l'innovativo ‘Viva Vivaldi – The Four Seasons’, uno spettacolo immersivo che fonde la musica barocca con avanzate tecnologie visive.

L'Arena di Verona, con la sua straordinaria acustica naturale e la capacità di accogliere decine di migliaia di spettatori, si conferma ancora una volta come uno dei palcoscenici più suggestivi e importanti a livello mondiale per l'opera e la musica dal vivo.

L'Arena tra tradizione e proiezione internazionale

La stagione 2026 segna un momento di ulteriore consolidamento della centralità internazionale dell'Arena, fresca del suo ruolo di protagonista nelle Cerimonie Olimpiche di Milano Cortina. La Fondazione Arena continua a dedicarsi con impegno alla valorizzazione dei giovani talenti e alla meticolosa cura artigianale di ogni dettaglio, dalla realizzazione dei costumi alle scenografie. Questo costante lavoro dietro le quinte mantiene viva una tradizione secolare che si rinnova con successo ogni anno, trasformando ogni serata dell'Opera Festival in un'esperienza indimenticabile e unica per il vasto pubblico italiano e internazionale.