Il progetto “67 Colonne per l’Arena di Verona”, avviato nel 2021 da Fondazione Arena, ha raggiunto un risultato eccezionale nel panorama culturale italiano, raccogliendo quasi 12 milioni di euro (11,8 milioni) in cinque anni. La crescita è significativa: nel 2026 il fundraising ha segnato un incremento del 25% sul 2025, totalizzando 2,6 milioni di euro (dai due milioni precedenti). Gli sponsor commerciali sono aumentati del 12%, assicurando ulteriori 2,6 milioni di euro. Il successo è stato celebrato all'evento “Fiducia che genera futuro”, che ha riunito mecenati e rappresentanti delle eccellenze italiane, con la partecipazione del campione paralimpico Renè de Silvestro.

Il modello di sostenibilità di Fondazione Arena è esemplare. Un'analisi Nomisma rivela il 71% delle risorse da biglietteria, sponsor e privati; solo il 29% da contributi pubblici, invertendo la media nazionale dei teatri (75% da fondi pubblici). L'Opera Festival genera un indotto economico nazionale stimato in 2 miliardi di euro, creando quasi seimila posti di lavoro e 206 milioni di euro di gettito fiscale. L'effetto moltiplicatore è di 6,3 euro restituiti all'economia italiana per ogni euro investito.

L'impatto economico e sociale dell'Arena di Verona

L'Arena di Verona è un motore economico e culturale per il territorio. Nella stagione lirica 2025, i 404.715 spettatori hanno generato una spesa complessiva di 315 milioni di euro tra alloggio, ristorazione, shopping, attività ricreative e trasporti.

Il 60% della cifra rimane nella provincia di Verona, il 20% si distribuisce nelle altre province venete e il 22% nel resto d'Italia. L'impatto fiscale ammonta a 206 milioni di euro: l'87% allo Stato, il 9% alle Regioni e il 4% ai Comuni. Il Comune di Verona incassa circa 4 milioni di euro (tassa di soggiorno e altre imposte), e la Regione Veneto circa 14,1 milioni.

Sotto la guida del presidente Damiano Tommasi e del sovrintendente Cecilia Gasdia, Fondazione Arena delinea nuove strategie per la qualità artistica, la formazione, la valorizzazione delle competenze e il coinvolgimento del pubblico. Tra le iniziative, una nuova area family permetterà a neonati e genitori di vivere l'opera. Parallelamente, l'attivazione di una nuova scuola per voci bianche e progetti di "leva culturale" mirano ad avvicinare bambini e ragazzi all'opera, coltivando le future generazioni di artisti e spettatori.

Il valore umano e le professionalità artistiche

Al centro dei successi economici e produttivi vi è la valorizzazione del patrimonio umano e delle professionalità artistico-artigianali dell'Arena, come evidenziato dal Vice Direttore Artistico Stefano Trespidi. Trespidi ha sottolineato: “Dietro a questo successo economico c’è la tutela di uno straordinario patrimonio di saperi, artigianalità ed eccellenze umane che non ha eguali”. Durante la serata dei mecenati, alcuni lavoratori sono stati sul palco accanto al Coro di Voci bianche, a rimarcare che “sono le persone e il loro talento a fare davvero la differenza”. Le risorse delle “67 Colonne” e il supporto dei partner sono cruciali per elevare la qualità artistica del Festival, preservare le professionalità del palcoscenico e mantenere l'opera lirica come un organismo vivo, contemporaneo e proiettato verso le sfide internazionali.

Per il futuro, Fondazione Arena pone l'accento su tutela delle competenze, incentivo alla formazione e aumento dei salari dei lavoratori. L'impegno per un'offerta culturale internazionale e per preservare l'Arena quale simbolo del made in Italy e patrimonio immateriale dell'umanità richiede nuove risorse e un dialogo costante con istituzioni statali e locali, come ribadito da Tommasi e Gasdia. Il Festival lirico, con la sua capacità di attrarre pubblico mondiale, si conferma un pilastro della cultura italiana, sostenuto da un modello economico e mecenatistico esemplare.