La tre volte vincitrice dei Grammy Award Ariana Grande torna oggi con il nuovo singolo “Hate that i made you love me”, primo estratto dal suo ottavo album in studio “Petal”, in uscita il 31 luglio. Il disco sarà disponibile in diversi formati, dal cd standard al vinile, fino a una serie di edizioni speciali: un LP grigio sfumato e una cassetta esclusiva sullo shop Universal, due versioni dedicate a Discoteca Laziale (CD e LP con cover alternativa), un vinile riservato ad Amazon e una tiratura destinata al circuito indipendente.

Il ritorno musicale dell’artista si affianca ai nuovi impegni come attrice.

Nei prossimi mesi sarà infatti nel cast della commedia Focker-In-Law, accanto a Ben Stiller e Robert De Niro.

Nel 2027 è atteso anche il debutto sul palcoscenico del West End londinese con una nuova produzione di Sunday in the Park with George, insieme a Jonathan Bailey. Tra i progetti futuri figurano inoltre il doppiaggio del film animato “Oh, the Places You'll Go!” e una partecipazione alla nuova stagione di American Horror Story.

Il singolo “Hate that i made you love me” è disponibile in esclusiva sul sito Universal anche nelle versioni in musicassetta e LP “Fluffy Tail Gray”, mentre l’LP “Dandelion White” e i CD sono già andati esauriti. Scritto e prodotto da Ariana Grande con Ilya e Max Martin, il brano “anticipa una nuova era artistica per la popstar americana”, come si legge nella nota ufficiale.

Il videoclip, diretto da Christian Breslauer con la fotografia del premio Oscar Janusz Kamiński, sarà presentato in anteprima mondiale il 1 giugno.

Il singolo arriva alla vigilia dell’Eternal Sunshine Tour, che segna il ritorno dell’artista sui palchi dopo una lunga pausa. La tournée partirà il 6 giugno dalla Oakland Arena in California e toccherà alcune delle principali città tra Nord America ed Europa, tra cui Los Angeles, New York, Chicago, Atlanta, Boston, Montreal e Londra, con biglietti andati esauriti in pochi minuti.

Nel corso della sua carriera, Ariana Grande “si è affermata come una delle figure più influenti della musica pop contemporanea”. Vincitrice di tre Grammy Award, ha pubblicato otto album consecutivi certificati platino e superato i 125 miliardi di stream globali.

Con nove singoli al numero uno della Billboard Hot 100 e sette debutti direttamente in vetta, è tra le artiste più premiate e ascoltate della sua generazione. Tra i suoi record figura anche il primato, dai tempi dei Beatles, di aver occupato contemporaneamente le prime tre posizioni della classifica con i brani “7 rings”, “break up with your girlfriend, i’m bored” e “thank u, next”. Il suo ultimo album “eternal sunshine” (2024) ha debuttato al numero uno della Billboard 200, risultando il più longevo della sua carriera in vetta alla chart.

Parallelamente alla musica, Ariana Grande ha consolidato la propria carriera cinematografica interpretando Glinda nei film Wicked e Wicked: For Good accanto a Cynthia Erivo.

Le due pellicole hanno incassato complessivamente oltre 1,2 miliardi di dollari, diventando la saga cinematografica tratta da un musical di Broadway con il maggior successo di sempre. La sua interpretazione le è valsa candidature a Oscar, Golden Globe, BAFTA, Critics Choice Awards e SAG Awards come miglior attrice non protagonista.