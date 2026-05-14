La celebre interprete Arisa ha recentemente rivelato un dettaglio inatteso riguardo uno dei suoi brani più noti. Ospite del podcast ‘Meraviglioso Dentro una Canzone’, l’artista ha confessato di non aver mai amato ‘Mi Sento Bene’, la canzone presentata al Festival di Sanremo nel 2019. Questa dichiarazione, resa pubblica il 14 maggio 2026, ha generato stupore tra i fan, specialmente considerando il successo che il brano ottenne durante la kermesse.

"Mi Sento Bene": il successo che non rappresentava Arisa

Nonostante ‘Mi Sento Bene’ sia stata accolta positivamente dal pubblico e abbia rafforzato la popolarità di Arisa, la cantante ha chiarito che il pezzo non l'ha mai rappresentata pienamente.

La sua affermazione ha suscitato curiosità tra gli ammiratori, che spesso associavano l’artista a questa canzone per la sua energia e il messaggio positivo. Arisa ha però sottolineato come, a livello personale, non sia mai riuscita a sentirsi in sintonia con il brano, pur riconoscendone il valore artistico e il riscontro.

La confessione di Arisa offre uno spunto di riflessione sul rapporto, talvolta complesso, che gli artisti instaurano con il proprio repertorio. Il successo di una canzone, infatti, non sempre coincide con un legame emotivo da parte di chi la interpreta. Nel caso di Arisa, la sua distanza da ‘Mi Sento Bene’ evidenzia come anche i brani più noti possano non rispecchiare appieno la personalità o il percorso artistico di un interprete.

Questa dinamica è frequente nel mondo musicale, dove esigenze discografiche e aspettative del pubblico possono influenzare le scelte.

Arisa: carriera e successi

Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è una cantante e personaggio televisivo. Ha esordito al Festival di Sanremo nel 2009, vincendo nella categoria Nuove Proposte. Nel corso della sua carriera, ha partecipato più volte alla manifestazione, distinguendosi per la sua voce eclettica e la capacità di interpretare generi diversi. Oltre alla musica, ha ricoperto il ruolo di giudice in programmi televisivi e ha collaborato con numerosi artisti.