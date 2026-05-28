Le Gallerie d'Italia a Milano ospitano una grande mostra antologica dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più insigni scultori del Novecento italiano. L'esposizione, visitabile dal 28 maggio al 1 settembre 2026, celebra i cento anni dalla nascita dell'artista e ripercorre la sua prolifica carriera attraverso 45 opere realizzate tra il 1955 e il 2023. L'iniziativa offre una panoramica esaustiva della sua ricerca plastica e della sua visione del contemporaneo, con installazioni sia negli spazi museali che in diversi luoghi pubblici della città, a sottolineare il profondo legame di Pomodoro con Milano.

Il percorso espositivo, allestito nelle sedi delle Gallerie d'Italia, è curato da Lorenzo Respi, Andrea Viliani e Marco Meneguzzo, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Tra le opere spiccano le celebri sfere, i dischi e i monumenti pubblici, affiancati da lavori meno noti. Come l'artista ebbe a dichiarare: «La scultura è l'incontro di una sensibilità con la storia, con la materia, con il tempo e con le passioni». L'esposizione valorizza la continuità e l'innovazione della ricerca di Pomodoro, ponendo attenzione al dialogo tra arte e spazio urbano.

Il percorso espositivo e le opere iconiche

La mostra si snoda tra le sale delle Gallerie d'Italia – Piazza Scala e spazi all'aperto nel capoluogo lombardo.

Questo approccio permette ai visitatori di apprezzare il dialogo tra il linguaggio astratto di Pomodoro e la dimensione pubblica della sua arte. Creazioni iconiche come le "Sfere" e i "Dischi", simboli dell'arte italiana del secondo Novecento, sono in mostra. L'apparato curatoriale guida il pubblico nella comprensione della complessità tecnica e concettuale delle opere, inserendole nel panorama artistico nazionale e internazionale. Arnaldo Pomodoro intraprese la sua ricerca formale dagli anni Cinquanta, affermandosi tra i principali protagonisti dell'arte plastica europea. L'esposizione offre uno sguardo approfondito su questa evoluzione, presentando sia i lavori più celebri che le opere più recenti, a testimonianza della costante innovazione che ha contraddistinto la sua carriera.

Arnaldo Pomodoro e il suo legame con Milano

Nato a Morciano di Romagna nel 1926, Arnaldo Pomodoro scelse Milano come centro della sua attività artistica fin dagli anni Cinquanta. Qui, nel 1995, fondò la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Il suo legame con il capoluogo lombardo si rafforzò nel 2013, con la donazione di un importante nucleo di opere alle istituzioni milanesi, inclusa la celebre "Sfera" davanti a Palazzo della Regione Lombardia. Le Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala e gestite da Intesa Sanpaolo, sono un punto di riferimento culturale. Questa mostra consolida il rapporto di Pomodoro con la città, evidenziando come egli sia stato protagonista di significativi interventi di arte pubblica e monumentale. La presenza delle sue opere in piazze, quartieri ed edifici pubblici milanesi testimonia la vocazione dialogica della sua scultura e la sua capacità di integrarsi pienamente nel tessuto urbano.