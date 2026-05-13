L'Art Nouveau Week, l'evento internazionale dedicato alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento, si terrà dall’8 al 14 luglio 2026. La manifestazione coinvolgerà oltre trecento città nel mondo, proponendo un ricco programma di settecento attività. Tra queste, visite guidate, grandi tour, convegni, conferenze scientifiche, mostre, workshop ed esperienze tematiche saranno curate da 230 guide turistiche abilitate, accompagnatori, docenti e accademici, per scoprire migliaia di capolavori artistici e architettonici.

Il filo conduttore di questa edizione è il Mare, tema che attraverserà tutte le declinazioni dello stile Liberty: dalla letteratura alla grafica, dall’illustrazione alla moda, fino alla cucina e alle arti applicate.

L'evento è organizzato dall’Associazione Italia Liberty e curato dall'esperto Andrea Speziali, con un comitato scientifico e d’onore.

Un festival globale tra aperture esclusive e celebrazioni

L'Art Nouveau Week 2026 si preannuncia come una delle edizioni più ambiziose, con un respiro internazionale in oltre 300 città. Oltre 700 eventi animeranno la settimana, con l’apertura straordinaria di più di 1.500 siti, tra cui ville, alberghi e residenze private, solitamente inaccessibili. Le visite guidate giornaliere permetteranno di esplorare questi luoghi esclusivi, con estensioni internazionali (Spagna, Belgio) e tour tematici, come “Liberty all’insegna di Antonio Gaudì”.

Le conferenze scientifiche, i tour e le esperienze quotidiane permetteranno di scoprire manufatti inediti.

Lo stesso Andrea Speziali condurrà venti incontri al giorno, dedicati a opere raramente presentate al pubblico. Tra i momenti più attesi, il centenario della morte di Antoni Gaudí sarà celebrato con tour e conferenze specifiche, tra cui “La geometria segreta di Antoni Gaudí”. La presentazione ufficiale del programma si terrà il 10 giugno a Villa Bernasconi a Cernobbio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Art Nouveau.

Atlante mondiale del Liberty e itinerari diffusi

A corredo del festival, verrà distribuito gratuitamente un catalogo internazionale di oltre mille pagine. La pubblicazione include saggi scientifici, gli atti del convegno 2025 e un censimento mondiale di circa 40.000 edifici Art Nouveau.

Frutto di diciotto anni di ricerca coordinata da Speziali, questo catalogo si propone come un atlante mondiale del Liberty senza precedenti per completezza e dettaglio.

In Italia, itinerari diffusi toccheranno Milano, Torino, Palermo, Viareggio, Genova, Bari e grandi cimiteri monumentali come Staglieno, il Monumentale di Milano e la Certosa di Bologna. Quattro importanti mostre internazionali sono previste, inclusa “Louis Comfort Tiffany. Il sogno dell’Art Nouveau” alla Macklowe Gallery di New York (fino al 31 agosto). Iniziative negli Stati Uniti includono itinerari a New York, Chicago, Los Angeles, Winter Park e Beverly Hills, focalizzati sull’opera di Sullivan e sull’architettura Liberty locale.

Attraverso il dialogo tra esperti e pubblico, percorsi inediti e progetti innovativi – come l’urban sketching, le sculture di sabbia Liberty sulle spiagge e un francobollo celebrativo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – l’Art Nouveau Week 2026 rinnova la sua rilevanza culturale, offrendo un’esperienza vivida e diffusa della Belle Époque contemporanea.