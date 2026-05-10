Dall'8 al 14 luglio 2026, l'ottava edizione dell'Art Nouveau Week animerà oltre trecento città globali. Organizzata dall'Associazione Italia Liberty e curata dall'esperto Andrea Speziali con un comitato scientifico e d'onore, la rassegna offre più di settecento attività: visite guidate, tour, convegni, mostre e workshop. L'evento celebra l'Art Nouveau, o Liberty, corrente artistica e culturale di fine Ottocento e inizio Novecento. Con 230 guide turistiche e una ventina di accompagnatori, i partecipanti scopriranno migliaia di capolavori architettonici e artistici internazionali.

Il Mare, filo conduttore 2026, ispira conferenze e una mostra inedita sulle declinazioni dell'Art Nouveau: letteratura, scultura, grafica, moda, architettura e cucina. Incontri su grandi autori e la figura femminile, tema della Giornata Mondiale dell'Art Nouveau, completano il programma. Andrea Speziali presenterà manufatti inediti Liberty in venti incontri quotidiani. Un catalogo gratuito offre il programma completo, gli atti della precedente edizione e un censimento straordinario di circa 40.000 edifici Art Nouveau globali, in oltre mille pagine. Percorsi di visita includono accessi esclusivi a edifici Liberty solitamente chiusi. Visite guidate speciali esploreranno l'arte funeraria Liberty nei cimiteri monumentali italiani tra XIX e XX secolo.

Rete internazionale di eventi Liberty

L'Art Nouveau Week si estende in Italia e globalmente, toccando Treviso, Varese, capitali europee e oltre cinquanta centri esteri, inclusi Spagna e Belgio. I partecipanti scopriranno l'Art Nouveau tramite tour urbani, visite a viali, ville, palazzi, hotel, giardini e musei, esplorando le diverse declinazioni. Spiccano i tour "Liberty all’insegna di Antonio Gaudì", per appassionati d'arte e architettura che vogliono approfondire i legami culturali tra Italia ed Europa. In Italia, sedi come il Museo Nazionale Collezione Salce a Treviso, Villa Toletti e l'Antica Stazione del Treno a Cadegliano (Varese) ospitano esposizioni. Si consiglia di verificare programmi locali, prenotazioni e modalità di accesso, data la capienza limitata di molte visite.

Storia e opere della corrente Art Nouveau

L'evento valorizza l'eredità dell'Art Nouveau, celebrando i linguaggi che tra XIX e XX secolo hanno plasmato molte città. Il censimento di Italia Liberty è un "atlante Liberty" che documenta e tutela un patrimonio trascurato, portando l'attenzione su contesti esclusi dai circuiti turistici. L'edizione 2026 promuove la conoscenza del Liberty tramite visite didattiche, mostre e percorsi che intrecciano arte, storia, design e architettura. Coordinato dall'Associazione Italia Liberty di Rimini, l'evento offre supporto scientifico e un ricco programma di incontri con studiosi, restauratori e conservatori. Si consiglia al pubblico di prenotare in anticipo le visite più richieste e consultare gli aggiornamenti locali per le iniziative museali.

L'Art Nouveau Week 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per appassionati e studiosi, offrendo una visione globale e interdisciplinare che restituisce dignità e visibilità a un vasto patrimonio storico-artistico.