L'attrice Asia Argento ha espresso un profondo legame con il Venezuela, manifestando il desiderio di farvi ritorno. La dichiarazione è emersa durante la promozione a Cannes di 'Death Has No Master', il thriller psicologico diretto dal regista venezuelano-canadese Jorge Thielen Armand, di cui è protagonista. Il film, il cui titolo italiano è 'La morte non ha padrone', è stato presentato in anteprima mondiale il 20 maggio 2026 alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2026.

“Voglio tornare in Venezuela, è un Paese che ha tutto”, ha dichiarato Argento, sottolineando come l'esperienza sul set e la vita quotidiana nel paese sudamericano l'abbiano segnata profondamente.

L'attrice ha trascorso oltre due mesi in Venezuela per le riprese, affrontando anche difficoltà come l'essersi ammalata due volte di ameba. Ha definito il suo ruolo come “quello a cui ho dedicato più me stessa in assoluto”, evidenziando l'intenso coinvolgimento emotivo e fisico.

La pellicola narra la storia di una donna italiana che, dopo la scomparsa del padre, fa ritorno in Venezuela con l'intento di vendere una vasta piantagione di cacao ereditata nella giungla. Al suo arrivo, scopre che il terreno è stato illegalmente occupato. Accanto ad Asia Argento, nel cast figura l'attrice esordiente venezuelana Dogreika Tovar.

Temi centrali: eredità, colonialismo e trauma

Asia Argento ha specificato che 'Death Has No Master' esplora tematiche complesse e attuali quali l'eredità familiare, il colonialismo e il trauma personale.

“Parla del mio sangue, della mia eredità”, ha aggiunto l'attrice, evidenziando il legame intimo con il personaggio. La protagonista si confronta con il proprio passato e con questioni irrisolte, che si intrecciano con la storia della sua famiglia e con le dinamiche sociali ed economiche del Venezuela contemporaneo. L'interpretazione di Argento è stata profondamente influenzata dall'incontro con la realtà locale e dalle sfide logistiche delle riprese in ambienti naturali impegnativi.

Il contesto di Cannes e la visione del regista

La selezione di 'Death Has No Master' per la Quinzaine des Réalisateurs, sezione del Festival di Cannes dedicata ai nuovi linguaggi e registi emergenti, conferma l'originalità dell'opera.

Il regista Jorge Thielen Armand, riconosciuto per la sua abilità nel narrare storie di migrazione e trasformazione sociale, ha scelto i suggestivi paesaggi della giungla venezuelana come sfondo, ponendo al centro il rapporto tra l'individuo e la sua terra d'origine. La collaborazione tra Asia Argento e Dogreika Tovar ha offerto l'opportunità di approfondire il confronto tra diverse culture e generazioni.

L'ambientazione in Venezuela non è casuale, ma rappresenta un ponte tra il cinema europeo e le produzioni latinoamericane emergenti. Attraverso il racconto personale della protagonista, il film porta all'attenzione del pubblico internazionale tematiche universali. Come ha sottolineato Asia Argento, l'esperienza in Venezuela le ha lasciato una parte di sé, rafforzando ulteriormente il suo desiderio di tornare in questo Paese che sente profondamente suo.