Il Teatro Nuovo di Napoli ha presentato la sua Stagione 2026/2027, che si svolgerà da ottobre 2026 ad aprile 2027, scegliendo come tema centrale “Attraversamenti”. Il cartellone, illustrato nel corso di una conferenza stampa, si propone come un'offerta articolata e contemporanea, mettendo in dialogo grandi testi, nuove scritture, teatro civile, comicità, sperimentazione visiva e drammaturgie capaci di interrogare il nostro tempo. L'obiettivo dichiarato è fare del teatro uno spazio vivo e necessario per l'attraversamento del presente, un luogo di comunità, confronto e immaginazione collettiva, come sottolineato durante la presentazione.

Il Cartellone 2026/2027: Grandi Nomi e Spettacoli

La programmazione vedrà sul palco interpreti di spicco come Filippo Nigro, Emma Dante, Paolo Nani, Marta Cuscunà, Matthias Martelli, Enzo Gragnaniello, Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Il programma include inoltre messe in scena di testi di autori come Yasmina Reza e Dario Fo, affiancati da spettacoli di teatro fisico internazionale. L'inaugurazione della stagione teatrale, dal 5 all’8 novembre, sarà affidata a Filippo Nigro con “Il Presidente” di Davide Carnevali, diretto con Fabrizio Arcuri. Tra le altre proposte di rilievo si annoverano “Figli” (26–29 novembre), “Apocalipsync” (1–2 dicembre), “La Lettera” (11–13 dicembre), “Enzo per Enzo – Gragnaniello vs Moscato” (17–20 dicembre), “Le Volpi” (14–17 gennaio), “Mistero Buffo” (22–24 gennaio), “Le Dieu du carnage” (4–7 febbraio), “Il medico dei maiali” (18–21 febbraio), “Tango delle capinere” (11–14 marzo) e lo spettacolo di chiusura “Sorry Boys” (8–11 aprile).

Progetti Speciali e Iniziative Culturali

La stagione è arricchita da numerosi progetti speciali. Tra questi, le iniziative coreutiche Open Fest e Open Dance, una rassegna musicale e il ciclo di quattro incontri dedicati alla cultura musicale napoletana, Ausuliàre – Sounding Naples, curato da Pasquale Scialò. Non mancheranno gli appuntamenti di Stand-up comedy per le risate, e uno spazio dedicato alla ricerca con Nuove Sensibilità, una vetrina per la drammaturgia contemporanea e le giovani compagnie emergenti. Ulteriori iniziative includono il Napoli Queer Festival, realizzato in collaborazione con Casa del Contemporaneo, e La rete dell’immaginario, una rassegna teatrale pensata specificamente per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Un evento serale da non perdere sarà Drag Ring, una lip sync battle condotta da Priscilla, in programma il 21 novembre.

La Visione Artistica del Direttore Alfredo Balsamo

Il direttore Alfredo Balsamo ha delineato la filosofia alla base della programmazione, affermando: “La Stagione 2026/2027 apre le porte a un teatro che è luogo di incontro, di domande e di scoperta. I classici tornano a interrogarci, le nuove scritture trovano voce e i linguaggi si contaminano in spettacoli che attraversano epoche e sguardi. Ogni serata è un attraversamento diverso, un invito a guardare il presente con occhi nuovi. Finché c'è qualcosa da dire, c'è teatro”. La campagna abbonamenti è stata avviata venerdì 29 maggio 2026.

Per informazioni e aggiornamenti, il Teatro Nuovo di Napoli si trova in Via Montecalvario 16; è possibile contattare la biglietteria al tel. 0814976267, via email all'indirizzo botteghino@teatronuovonapoli.it, o visitare il sito www.teatronuovonapoli.it e i canali social @teatronuovonapoli.