Il Teatro Malibran di Venezia ha ospitato un evento di grande risonanza, vedendo protagonista l’Orchestra del Teatro La Fenice sotto la direzione del maestro statunitense John Axelrod. L’appuntamento, inserito nella Stagione Sinfonica 2025-2026 della Fondazione Teatro La Fenice, ha riscosso un notevole successo, in particolare tra il pubblico giovanile, grazie a un programma interamente dedicato al repertorio americano del Novecento e a un’atmosfera coinvolgente che ha saputo avvicinare con efficacia nuove generazioni alla musica sinfonica.

Entusiasmo e partecipazione: il successo di ‘La Fenice è giovane’

La serata, svoltasi sabato 9 maggio, ha registrato una sala gremita di spettatori under 35, attratti non solo dalla proposta artistica innovativa, ma anche dalle iniziative dedicate, quali i biglietti agevolati e il brindisi offerto nel foyer. Il maestro John Axelrod ha saputo conquistare il pubblico fin dal primo gesto, dirigendo con straordinaria energia e un sorriso costante, trasformando la direzione d’orchestra in una vera e propria performance fisica e coinvolgente. Il risultato è stato un’interazione vibrante: al termine del concerto, il pubblico ha tributato oltre sette minuti di applausi e ovazioni, confermando in modo eloquente il successo dell’iniziativa “La Fenice è giovane” e la sua capacità di creare un ponte tra la musica classica e le nuove generazioni.

Un viaggio sonoro tra sfida e modernità: il programma americano

Il repertorio scelto per l’occasione ha rappresentato una significativa sfida artistica per l’orchestra, che si è cimentata con brani raramente eseguiti nelle stagioni concertistiche italiane. Il programma ha incluso la travolgente ‘Route 66’ di Michael Daugherty, le suggestive e profonde atmosfere di ‘Appalachian Spring’ di Aaron Copland e la visionaria ‘Sinfonia n. 2’ di Charles Ives. L’Orchestra del Teatro La Fenice ha dimostrato una grande duttilità interpretativa e una notevole energia, sorprendendo il pubblico giovane con la modernità del suono e la precisione impeccabile dell’esecuzione. Questa iniziativa ha così ribadito l’importanza cruciale di proposte culturali capaci di coinvolgere e affascinare nuove fasce di pubblico, ampliando l’accesso alla musica sinfonica.

John Axelrod: il direttore che incanta

John Axelrod è un rinomato direttore d’orchestra statunitense, celebre per la sua versatilità e per la spiccata capacità di coinvolgere pubblici di ogni età. La sua fama deriva dall’approccio energico e comunicativo che adotta sul podio, qualità che hanno indubbiamente contribuito al trionfo della recente serata veneziana, lasciando un segno indelebile negli spettatori.