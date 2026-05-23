Barbra Streisand, figura iconica del cinema e della musica mondiale, è stata insignita della Palma d'Oro onoraria alla 79ª edizione del Festival di Cannes. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato il 23 maggio 2026 durante una serata speciale, celebrando la sua eccezionale e poliedrica carriera artistica. Il Festival, che si svolge nella città francese dal 1946, ha così reso omaggio all'attrice, cantante, regista e produttrice che, con il suo talento ineguagliabile, ha profondamente influenzato il panorama culturale internazionale.

A causa di un infortunio al ginocchio, Barbra Streisand non ha potuto presenziare di persona alla cerimonia.

L'artista ha tuttavia inviato un video messaggio, dichiarando: “Il cinema ha la magica capacità di unirci tutti, al di là delle nostre differenze”. La serata ha visto la partecipazione di numerosi cineasti internazionali, tutti uniti nel rendere omaggio alla vincitrice e nel sottolineare il valore universale della sua arte, capace di trascendere generi, generazioni e linguaggi. La Palma d'Oro onoraria, istituita per riconoscere i contributi eccezionali alla settima arte, è stata assegnata a Streisand per il suo impatto significativo sia come interprete che come regista e produttrice.

Una carriera leggendaria tra cinema e musica

Il debutto di Barbra Streisand sul grande schermo risale al 1968 con il film "Funny Girl", ruolo che le valse l'Oscar come miglior attrice protagonista.

La sua filmografia vanta numerosi successi, tra cui "Hello, Dolly!" (1969), "A Star Is Born" (1976), "Yentl" (1983) e "The Prince of Tides" (1991). Streisand ha anche diretto alcuni dei suoi film più celebri, affermandosi come una delle prime donne a imporsi in un settore tradizionalmente maschile. Oltre al cinema, la sua straordinaria carriera musicale è costellata da decine di dischi di platino e innumerevoli Grammy Awards, rendendola una delle artiste più premiate nella storia dello spettacolo.

La sua influenza si estende ben oltre il grande schermo, abbracciando il teatro e la musica, con interpretazioni che hanno lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. Streisand si è distinta anche per il suo impegno filantropico e la costante attenzione verso temi sociali e di inclusività, aspetti pubblicamente riconosciuti sia dal Festival di Cannes che dalla stampa internazionale.

Il prestigio della Palma d'Oro a Cannes

Il Festival di Cannes rappresenta una delle più importanti vetrine mondiali per il cinema d'autore, accogliendo ogni anno registi, interpreti e produttori di fama internazionale. L'assegnazione della Palma d'Oro onoraria è un tributo riservato a personalità che, come Barbra Streisand, hanno segnato un'epoca. Questo premio rafforza il legame storico tra il Festival e il grande cinema americano, annoverando tra i suoi precedenti destinatari nomi illustri come Jane Fonda, Clint Eastwood e Agnès Varda. La presenza di Streisand a Cannes, seppur virtuale in questa edizione, ribadisce l'intento della manifestazione di celebrare l'eccellenza e la diversità della settima arte.

La cerimonia di consegna si è tenuta presso il Palais des Festivals, l'edificio principale della città e sede ufficiale della manifestazione dal 1982. Oltre al prestigioso riconoscimento, Streisand ha ricevuto tributi non solo per la sua impareggiabile carriera, ma anche per il profondo impatto culturale del suo lavoro, che continua a ispirare nuove generazioni di autori e spettatori in tutto il mondo.