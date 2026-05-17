A Cannes, il celebre attore Javier Bardem ha affrontato con decisione il tema della mascolinità tossica, collegandolo sia al suo nuovo film "El ser querido (The beloved)" di Rodrigo Sorogoyen – accolto da lunghi applausi in concorso – sia a figure politiche internazionali come Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Bardem, nel film, interpreta Esteban Martinez, un regista di fama mondiale che ha trascurato per anni la figlia, un ruolo che lo ha spinto a una profonda riflessione personale e sociale sui comportamenti maschili nocivi.

"L’essere padri assenti, che abbandonano chi amano per inseguire successo e potere, credo derivi dalle origini di quella che viene definita mascolinità tossica, ovvero dall’educazione, dalla cattiva educazione che abbiamo ricevuto per secoli, e di cui anch’io faccio parte", ha dichiarato Bardem.

L’attore cinquantasettenne ha evidenziato la gravità della situazione nel suo paese, la Spagna, dove "in media due donne vengono uccise ogni mese dai loro ex mariti o ex fidanzati, il che è orribile. Il numero di donne assassinate è incredibile e lo abbiamo persino normalizzato, il che è terribile". Bardem ha espresso il suo sconcerto: "Siamo completamente pazzi? Stiamo uccidendo donne perché alcuni uomini pensano di possederle? Di esserne proprietari?".

Secondo Bardem, questa problematica si estende a leader globali come Trump, Putin e Netanyahu, i quali "per mostrare chi ha gli attributi più grossi dicono: ‘ti bombarderò fino a farti fuori’. È un fottuto comportamento maschile tossico che sta creando migliaia di morti".

L’attore ha rimarcato l’importanza di discutere apertamente di questi argomenti oggi, notando che "forse vent’anni fa era qualcosa che non si sarebbe considerato. Credo che questo film parli proprio di questo ed è significativo che nella storia siano tre donne a dire no al protagonista".

L'impegno civile di Bardem: etica e conseguenze

Bardem ha risposto anche alle domande riguardanti l'impatto delle sue posizioni pubbliche sulla situazione a Gaza e le voci su una presunta blacklist di Hollywood per le star critiche, un tema sollevato anche dallo sceneggiatore Paul Laverty. L’attore ha riconosciuto il rischio che il suo impegno possa compromettere opportunità lavorative, ma ha affermato: "La cosa importante è potersi guardare allo specchio ed essere a proprio agio con la propria etica.

E per me è sempre stato così, perché mia madre mi ha insegnato a essere in questo modo. Non c’è un piano B. Questo comporta delle conseguenze, e me ne assumo la responsabilità". Riguardo alle “liste nere”, Bardem ha aggiunto: "Ho sentito parlare di queste conseguenze, ma non posso confermare queste liste nere, né fornire dettagli. Se ne avessi, le darei con nomi e cognomi, perché è doveroso denunciare chi punisce chi esprime liberamente la propria condanna di un genocidio".

Nonostante queste preoccupazioni, Javier Bardem ha rivelato di continuare a ricevere numerose offerte lavorative da Stati Uniti, Europa, Sud America e Spagna. Questo, a suo avviso, suggerisce un possibile cambiamento nella narrazione e una maggiore consapevolezza, anche grazie a una generazione più giovane e informata.

L’attore ha tuttavia manifestato preoccupazione per la crescente tendenza verso un monopolio dell’informazione, citando la potenziale fusione tra Paramount e Warner Brothers e la manipolazione operata dalla tecnologia e dai social media. Questi fenomeni, ha osservato, colpiscono in particolare i giovani: "Come padre sono preoccupato, perché tutto ciò porta a un pensiero radicalizzato. Al momento, non credo che esista una democrazia mediatica, perché si viene puniti in base a ciò che si dice e a dove lo si dice". Bardem auspica una discussione pubblica e aperta su questi temi come via per individuare soluzioni.

"El ser querido": un film sulla mascolinità e la società

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2026, "El ser querido (The beloved)", diretto da Rodrigo Sorogoyen, esplora il tema della paternità attraverso la complessa relazione tra il regista Esteban Martinez e la figlia, interpretata da Victoria Luengo.

La pellicola affronta con immediatezza le conseguenze della mascolinità tossica sia nelle dinamiche familiari che nel contesto sociale, ponendo l'accento sulla responsabilità individuale e collettiva. Il film mette in risalto personaggi femminili forti, capaci di opporsi alla logica patriarcale incarnata dal protagonista.

Il lungometraggio ha ricevuto lunghi applausi a Cannes, stimolando un dibattito su questioni cruciali come il femminicidio, l’educazione alla parità di genere e il ruolo del cinema nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Attraverso la vicenda personale di Esteban, Sorogoyen e Bardem invitano a riflettere su come la cultura e le dinamiche patriarcali possano evolvere solo grazie a un confronto aperto e a una maggiore consapevolezza sociale. Il Festival di Cannes si conferma così non solo vetrina per il cinema internazionale, ma anche piattaforma per una discussione critica su prospettive sociali e culturali contemporanee.