Una falsa notizia sulla presunta morte di Barry Gibb, la celebre voce dei Bee Gees, ha scatenato una vera ondata di emozione e confusione sul web. La diffusione di questa informazione errata ha generato una forte reazione tra i fan, che hanno espresso cordoglio e tributi sui social network. La notizia è partita da una pagina Facebook intitolata ‘R.I.P. Barry Gibb’, che ha rapidamente raccolto quasi un milione di like prima di essere rimossa.

La smentita e le condizioni di Barry Gibb

La famiglia dell’artista è prontamente intervenuta per chiarire la situazione, rassicurando il pubblico sulle reali condizioni di Barry Gibb.

Hanno dichiarato che il cantante di ‘Stayin’ Alive’ è “sano, felice e in ottima forma”, ponendo così fine alle speculazioni. Barry Gibb, oggi settantanovenne, è l’ultimo membro superstite dei leggendari Bee Gees, gruppo che ha scritto pagine fondamentali della storia della musica pop e disco internazionale dagli anni Cinquanta. La band, fondata insieme ai fratelli Maurice e Robin, ha visto la scomparsa di questi ultimi negli anni passati, lasciando a Barry il compito di mantenere viva l’eredità musicale del trio.

Il fenomeno delle notizie false sulle celebrità

L'episodio che ha coinvolto Barry Gibb non è isolato. Il musicista non è, infatti, l’unico personaggio famoso ad essere stato vittima di notizie false riguardanti la propria morte.

In tempi recenti, anche altre celebrità come Justin Bieber, Tom Hanks e Jon Bon Jovi sono state coinvolte in episodi simili. Questi casi evidenziano la rapidità con cui le informazioni non verificate possono diffondersi online, generando confusione e preoccupazione tra i fan. Un caso analogo ha visto protagonista l’attore Michael J. Fox, il quale ha reagito con ironia dopo che un’emittente televisiva aveva trasmesso per errore un video commemorativo sulla sua presunta scomparsa.

La carriera e la vita di Barry Gibb

Nato nel Regno Unito, Barry Gibb è universalmente noto per la sua inconfondibile voce in falsetto e per essere stato il principale compositore dei Bee Gees. La band, fondata insieme ai fratelli Maurice e Robin, ha raggiunto il successo mondiale con brani iconici come ‘Stayin’ Alive’, ‘How Deep Is Your Love’ e ‘Nights On Broadway’, che hanno reso immortale il loro sound. Oggi Barry Gibb vive a Miami e continua a godere di buona salute, come recentemente confermato dalla sua famiglia.