Il BeaLive Festival, l'evento nazionale che promuove la sensibilizzazione sulla donazione degli organi attraverso la musica, ha annunciato una significativa collaborazione con la Fondazione Caliendo. Questo sodalizio culminerà il prossimo 25 luglio al Pattinodromo 'Toto Caimi' di Cantù (Como), dove le commoventi storie di Beatrice Zaccaro e del piccolo Domenico Caliendo si incontreranno. Due esistenze diverse, unite da un destino tragico ma anche da un potente messaggio di speranza e solidarietà, saranno al centro di questa iniziativa.

Beatrice, con la donazione dei suoi organi, ha generato una nuova speranza per chi attendeva un trapianto.

Domenico, pur avendo ricevuto un trapianto, purtroppo non è sopravvissuto. Le associazioni sorte in loro memoria, l'Associazione BeaVive e la Fondazione Caliendo, hanno deciso di unire le forze per amplificare la loro missione congiunta: diffondere la cultura del dono. A seguito del caso di Domenico, si è osservato un notevole incremento nelle donazioni di organi in Italia. Nel periodo tra gennaio e marzo, le donazioni sono aumentate da 316 nel 2025 a 340 nel 2026, e i trapianti sono passati da 764 a 837.

Un palco per la memoria e l'impegno

Il BeaLive Festival si consolida come punto di riferimento nazionale per la sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Ideato da Daniele Atlante e sostenuto dai genitori di Beatrice, Massimiliano Zaccaro e Grazia Tagliabue, l'evento si terrà quest'anno a Cantù, con il patrocinio del Comune.

Un momento particolarmente toccante sarà la testimonianza di Patrizia Mercolino, madre di Domenico e presidente della Fondazione Caliendo, che salirà sul palco come ospite speciale. Patrizia racconterà la sua esperienza, mostrando come il dolore più profondo possa trasformarsi in un impegno civile straordinario. Daniele Atlante ha commentato: "Unire la nostra storia a quella di Domenico all’interno del BeaLive significa dare un senso ancora più profondo a ciò che facciamo. Il festival non è solo musica, è un tempio dove la memoria diventa azione. La presenza di Patrizia onora Beatrice e tutti coloro che credono che la vita debba continuare a scorrere, sempre".

Il valore del dono: un ponte di amore e musica

L'iniziativa congiunta mira a rafforzare una missione fondamentale: promuovere la cultura della donazione degli organi e offrire supporto a chi affronta il difficile percorso del trapianto. Patrizia Mercolino ha espresso la sua gratitudine e la visione condivisa: "Siamo commossi di come BeaVive abbia teso alla nostra Fondazione la mano. È la dimostrazione di come Domenico e Beatrice continuino a vivere attraverso l’esempio che hanno dato e l’operato di chi li ha amati e li ama ancora. Questo abbraccio simbolico diventa un ponte capace di connettere mondi proprio come la musica. È incredibile quello che stiamo facendo e come questo sentimento si stia diffondendo in tutta Italia, come una rete di amore a cui siamo felici di appartenere". Il festival, sotto la direzione artistica di Daniele Atlante, offrirà anche un ricco programma musicale con l'alternarsi di diversi artisti italiani.