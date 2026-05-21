Il Ministero della Cultura ha dato il via all'intervento di restauro dell'Arco di Traiano a Benevento, un'iniziativa che si inserisce nel più ampio quadro di tutela e valorizzazione della Via Appia Regina Viarum. Questo impegno segue l'importante riconoscimento del 2024, quando la Via Appia è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, a conferma del suo valore universale come infrastruttura storica capace di connettere territori, città, paesaggi e comunità.

Eretto nel 114 d.C., l'Arco di Traiano rappresenta uno dei monumenti più significativi dell'antico sistema viario romano.

Esso segna il punto di partenza della Via Traiana, il percorso voluto dall'imperatore Traiano per agevolare un collegamento più diretto tra Roma e Brindisi, attraversando località chiave come Benevento, Canosa, Bari ed Egnazia. L'intero intervento di restauro è finanziato grazie al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Soggetti coinvolti e obiettivi del progetto

L'attuazione del progetto è affidata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, ora diretta dall'architetto Rosalia D'Apice, subentrata all'ex Segretariato regionale. Parallelamente, la Soprintendenza per le province di Caserta e Benevento, sotto la guida di Mariano Nuzzo, svolge le cruciali funzioni di tutela e vigilanza tecnico-scientifica sul monumento, operando in conformità con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il restauro risponde a una chiara esigenza di conservazione programmata. Gli obiettivi principali includono l'approfondimento dello stato attuale di conservazione dell'Arco, l'aggiornamento del quadro conoscitivo, la verifica dell'evoluzione dei fenomeni di degrado e la definizione delle modalità di intervento più idonee per le superfici lapidee. Questi interventi saranno eseguiti nel rigoroso rispetto dei principi di compatibilità, minimo intervento, riconoscibilità e durabilità delle opere di restauro.

Indagini preliminari e interventi previsti

La fase di progettazione è stata preceduta da un'approfondita campagna di indagini diagnostiche e conoscitive, mirate a identificare le principali criticità conservative.

Le analisi hanno rivelato la presenza di alterazioni biologiche, depositi superficiali legati all'esposizione agli agenti atmosferici e agli inquinanti, oltre a trasformazioni dei materiali protettivi e delle integrazioni derivanti da precedenti interventi di restauro.

Le lavorazioni programmate prevedono una pulitura selettiva e non invasiva delle superfici, il trattamento specifico delle alterazioni biologiche e il consolidamento localizzato delle parti più vulnerabili. Saranno inoltre verificate le integrazioni pregresse e si procederà a un riequilibrio percettivo delle superfici, con l'intento di migliorare la leggibilità dell'apparato decorativo senza in alcun modo alterare la materia storica del monumento.

L'intero processo si conformerà alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, garantendo elevati standard di qualità della progettazione, corretta esecuzione e controllo tecnico-amministrativo, con l'obiettivo finale di assicurare la conservazione del bene e una sua fruizione più consapevole e sostenibile.

L'Arco di Traiano nel contesto della Via Appia UNESCO

La Via Appia, universalmente riconosciuta come Regina Viarum, costituisce un patrimonio culturale diffuso che intreccia archeologia, paesaggio, storia urbana e l'identità profonda dei territori che attraversa. L'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco nel 2024 ha ulteriormente rafforzato l'impegno delle istituzioni nella sua tutela e valorizzazione.

In questo contesto, l'intervento sull'Arco di Traiano a Benevento si configura non solo come un restauro puntuale, ma anche come un'azione strategica di tutela attiva all'interno del più ampio e prezioso sistema della Via Appia.