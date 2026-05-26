Il Premio Strega, uno dei maggiori riconoscimenti letterari italiani, celebra l'ottantesimo anniversario con una mostra inaugurata il 26 maggio 2026 a Benevento. L'esposizione, intitolata "Strega. Ottant'anni di libri, lettori, vincitori", è allestita presso il Museo del Sannio e resterà aperta fino al 31 luglio. L'iniziativa è promossa da Fondazione Bellonci e Provincia di Benevento, in collaborazione con Comune di Benevento e Regione Campania.

La mostra ripercorre la storia del Premio Strega, istituito nel 1947. Documenta edizioni, vincitori e opere che hanno segnato la letteratura italiana.

Tra i materiali esposti: fotografie, documenti, prime edizioni e testimonianze audiovisive. L'esposizione valorizza il legame tra il premio e Benevento, sede della famiglia Alberti, produttrice del liquore Strega, da cui il premio prende il nome.

Storia e impatto

L'allestimento al Museo del Sannio si articola in sezioni tematiche che illustrano l'evoluzione del Premio Strega. Previste iniziative collaterali: incontri con autori, presentazioni di libri e approfondimenti. La mostra è occasione per riflettere sull'impatto culturale del Premio Strega e sul suo ruolo nella promozione della letteratura italiana.

Fondazione Bellonci e Premio

Il Premio Strega è promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, istituzione culturale per sostenere e diffondere la letteratura italiana.

La Fondazione, con sede a Roma, organizza annualmente il premio e altre iniziative culturali. Dal 1947, il Premio Strega è un punto di riferimento per scrittori, editori e lettori, valorizzando nuove voci e opere significative del panorama letterario nazionale.