Un affresco di Giuseppe Moroni, artista di spicco del Novecento, è misteriosamente scomparso dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento. La notizia della sua sparizione è stata portata alla luce il 25 maggio 2026 da Angelo Allegrini, nipote, erede e custode dell'archivio del pittore, il quale ha prontamente allertato le autorità competenti, tra cui la Soprintendenza di Benevento e Caserta, per sollecitare indagini e chiarimenti sull'accaduto.

L'opera in questione, di grande valore storico e artistico, era collocata nell'abside della chiesa.

Rappresentava soggetti sacri inseriti in un contesto di eventi bellici, con un esplicito riferimento all'alluvione catastrofica che colpì Benevento nel 1949. Allegrini ha espresso il suo profondo disappunto per l'accaduto, ipotizzando che l'affresco sia stato «distrutto o, spero, solo ricoperto». Ha inoltre lamentato la mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni interpellate, evidenziando la difficoltà nel comprendere la sorte di un'opera così significativa. La chiesa di Benevento ospita peraltro diverse altre creazioni di Moroni, tra cui pale d'altare, la Via Crucis e un portale esterno in mosaico.

La carriera e il lascito artistico di Giuseppe Moroni

Giuseppe Moroni, nato a Cremona nel 1888 e scomparso a Roma nel 1959, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama artistico italiano.

La sua prolifica carriera lo vide protagonista in numerose esposizioni di rilievo, partecipando a eventi a Milano, Torino, Cremona, alla Quadriennale di Roma e alla Biennale di Venezia. Il suo talento fu riconosciuto precocemente: nel 1925, vinse il primo premio al Concorso Artistico Nazionale Francescano di Milano con il dipinto 'S. Francesco riceve le Stimmate' e ottenne importanti riconoscimenti anche all’Esposizione Internazionale di Arte Sacra a Padova per il quadro 'Miraculorum – Sant’Antonio risuscita un bimbo morto'.

Due anni dopo, nel 1927, il Ministero della Pubblica Istruzione gli conferì la medaglia d’argento per la tela 'S. Francesco guarisce il lebbroso', a testimonianza del suo impegno e della sua maestria nell'arte sacra.

Moroni realizzò inoltre grandi affreschi in luoghi prestigiosi, tra cui le Terme Berzieri di Salsomaggiore, le Terme Tettuccio di Montecatini Terme, la collegiata di San Bartolomeo Apostolo di Busseto e la Chiesa dei Barnabiti a Cremona. La sua vasta produzione artistica, che spaziava dai dipinti su tela ai grandi cicli affrescati, costituisce un'importante eredità culturale e spirituale.

Il mistero nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

Il caso dell'affresco scomparso nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento ha sollevato un'ondata di preoccupazione tra gli esperti d'arte e gli eredi di Giuseppe Moroni. L'opera, che si trovava proprio in questa chiesa, risulta al momento misteriosamente coperta o addirittura cancellata, come sottolineato da Allegrini.

La Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, già custode di altre preziose opere del maestro, è ora al centro di un'indagine che mira a fare chiarezza sulla sorte di questo importante elemento del patrimonio artistico locale e nazionale. Si attendono con urgenza risposte dalle autorità competenti per comprendere cosa sia accaduto all'affresco e, se possibile, recuperare o ripristinare l'opera.