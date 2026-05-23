Benny Camaro, all'anagrafe Benito Moschini, quarantatreenne originario di Napoli e residente a Milano, è tra i principali candidati alla nomina di miglior House Dj Producer italiano. La sua candidatura ai Dance Music Awards, che si terranno l'8 giugno a Milano in una giornata interamente dedicata al clubbing e all'intrattenimento notturno, conferma il suo ruolo di spicco nel panorama della musica elettronica, riconosciuto anche a livello internazionale.

In concomitanza con la sua nomination, Camaro ha lanciato il suo ultimo remix: una rielaborazione in chiave dance del brano "Ti voglio" di Ornella Vanoni, originariamente inciso nel 1977.

Questo lavoro si aggiunge a una serie di reinterpretazioni di successo, tra cui "Donne Ricche", già apprezzata nelle classifiche indipendenti Indie. Il dj ha espresso la sua soddisfazione: "Mi considero davvero in un momento fortunato. Avevo chiuso il 2025 con l’incredibile riconoscimento della certificazione Disco d’Oro Fimi per il mio contributo alla produzione dell’album Protomaranza degli Articolo 31 e ora mi preparo ad una stagione estiva già piena di impegni tra nuove produzioni e collaborazioni con radio".

La carriera tra successi e palcoscenici internazionali

La traiettoria artistica di Camaro ha preso avvio dall'intrattenimento per matrimoni, evolvendosi fino a renderlo uno dei migliori dj di musica elettronica a livello nazionale e internazionale.

Se in Italia la sua attività si concentra prevalentemente in club e discoteche, all'estero ha calcato importanti palcoscenici in località come Ibiza, Turchia e Miami. Camaro sottolinea il valore intrinseco della sua arte: "La musica dance, il ballare non sono solo uno svago, ma un modo per unire, per trasmettere messaggi positivi", evidenziando la dimensione universale e aggregativa del linguaggio musicale da club.

Nonostante i successi, il produttore lamenta le complessità del sistema italiano, che a suo dire ostacolano l'innovazione e la vitalità del settore. "In Italia questo aspetto è un po’ in deficit, direi che c’è una crisi quasi politica, e non c’entrano governi di destra o sinistra, ma riguarda proprio le difficoltà legate a tante leggi, sulla sicurezza, l’ambiente e non voglio dire che non debba essere tutelato, ma, insomma, qui in Italia è tutto molto complicato", ha spiegato, evidenziando le sfide burocratiche e normative.

Le sfide del clubbing italiano e le opportunità mancate

L'analisi di Camaro offre uno spaccato delle profonde trasformazioni che hanno interessato la scena della musica dance in Italia. Tra le criticità maggiori, il dj evidenzia la complessa normativa e la chiusura di numerose discoteche storiche, spesso costrette a reinventarsi come ristoranti per garantire la propria sopravvivenza. "Per poter sopravvivere perfino le discoteche sono diventate ristoranti e viceversa. Si può fare la serata nello stesso posto, e il risultato è che nelle discoteche i dj suonano in contesti semivuoti mentre nel ristorante, il musicista deve improvvisarsi dj", ha dichiarato.

Questa situazione, secondo Camaro, limita significativamente le opportunità di rinnovamento e di apertura a nuove esperienze, proprio in un momento in cui l'Italia "sta vivendo un periodo senza precedenti ed è diventato un paese completamente etnico".

L'artista conclude la sua riflessione ponendo l'accento su una fase di transizione del mercato musicale da club, dove le difficoltà strutturali e burocratiche rischiano di frenare il potenziale di crescita e innovazione per i performer e i locali del settore.