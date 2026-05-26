Il pianista e compositore Luca Filastro porterà il jazz italiano a Berlino, esibendosi presso l'Istituto Italiano di Cultura. L'evento rientra nel progetto Suono Italiano – Jazz session, promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) con il sostegno del Ministero della Cultura. Questa iniziativa mira a valorizzare il jazz italiano all'estero e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni culturali italiane e tedesche.

Un programma tra classici e composizioni originali

Durante la serata, il pubblico ascolterà brani celebri di George Gershwin, Cole Porter e Jerome Kern, oltre a omaggi a figure storiche come Earl Hines e Willie 'The Lion' Smith.

Il repertorio includerà anche composizioni originali di Filastro, tra cui ‘Vilnius’, ‘Wet Cash’ e ‘The Teaser’. Il programma celebra i grandi classici dello swing e del jazz americano, affiancandoli a nuove creazioni che evidenziano la vitalità della scena jazzistica italiana contemporanea.

Collaborazione per la diffusione del jazz

L'evento è reso possibile dalla collaborazione tra il Cidim e l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, entrambi impegnati nella promozione della musica italiana. Il presidente del Cidim, Francescantonio Pollice, ha sottolineato l'importanza di questa sinergia per far conoscere il talento di Filastro e la ricchezza del jazz italiano. Il direttore dell'Istituto, Alessandro Turci, ha espresso soddisfazione per l'inserimento del concerto, ricordando la lunga tradizione del jazz in Germania e la presenza di un pubblico appassionato a Berlino.

Luca Filastro: talento emergente del jazz

Luca Filastro è un pianista, compositore e arrangiatore italiano, considerato una delle giovani promesse del jazz nazionale. Ha ottenuto riconoscimenti per il suo stile raffinato e per la capacità di unire tradizione e innovazione. La sua partecipazione a eventi internazionali contribuisce a rafforzare la presenza della musica italiana sulle scene europee.