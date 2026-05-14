Un momento storico per la musica statunitense: le opere di Beyoncé e Taylor Swift sono state ufficialmente selezionate dalla Biblioteca del Congresso per il prestigioso National Recording Registry. L'annuncio, avvenuto il 14 maggio 2026, segna l'ingresso di due icone pop contemporanee in un archivio che celebra i contributi più significativi alla cultura sonora americana.

Tra le venticinque nuove registrazioni scelte quest'anno, spiccano il singolo di Beyoncé, “Single Ladies (Put a Ring on It)”, pubblicato nel 2008, e l'album di debutto omonimo di Taylor Swift, risalente al 2006.

Queste acquisizioni sono riconosciute per il loro impatto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo” sulla società degli Stati Uniti.

Il National Recording Registry della Biblioteca del Congresso, con la sua selezione annuale di venticinque registrazioni, evidenzia l'importanza della musica nella cultura americana. “Single Ladies” è stato acclamato come uno degli inni pop più influenti degli anni Duemila, mentre il primo album di Taylor Swift ha rappresentato una svolta nel genere country-pop, gettando le basi per la sua straordinaria evoluzione artistica. Tra gli altri artisti onorati quest'anno figurano nomi come Green Day, Blondie e Bill Withers. Carla Hayden, responsabile della Biblioteca del Congresso, ha sottolineato che “queste registrazioni hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell’identità americana”.

Il National Recording Registry: un patrimonio sonoro per il futuro

La Biblioteca del Congresso, situata a Washington D.C. e riconosciuta come la più grande biblioteca del mondo, attraverso il National Recording Registry, si impegna ad archiviare annualmente opere che hanno arricchito il patrimonio sonoro degli Stati Uniti. L'edizione 2026, oltre a Beyoncé e Swift, ha accolto altri artisti di rilievo, testimoniando la ricchezza e la diversità del panorama musicale americano. Il processo di selezione si basa su rigorosi criteri che valutano l'impatto culturale, storico ed estetico delle registrazioni, considerando sia l'innovazione artistica sia l'influenza sulle generazioni successive.

I brani e gli album scelti vengono meticolosamente conservati per garantire la loro trasmissione alle future generazioni.

Le acquisizioni degli ultimi anni abbracciano ogni genere musicale, dal jazz al rock, dal pop allo spoken word, riflettendo la complessità e la profondità della produzione musicale statunitense. La presenza di Beyoncé e Taylor Swift in questo elenco prestigioso conferma la centralità della musica pop contemporanea come elemento distintivo dell'identità nazionale.

La Biblioteca del Congresso: custode della memoria americana

Fondata nel 1800, la Biblioteca del Congresso rappresenta il cuore documentale degli Stati Uniti, vantando una collezione che supera i centosettanta milioni di oggetti, tra cui libri, fotografie, mappe, registrazioni audio e film. Il National Recording Registry, istituito nel 2000, ha come obiettivo primario la tutela delle tracce sonore più rilevanti del paese, includendo discorsi storici, album rivoluzionari e brani che hanno segnato epoche diverse.

Attualmente, il registro custodisce oltre seicento registrazioni, dai primi lavori di Thomas Edison fino ai successi più recenti degli anni Duemila.

La Biblioteca è anche un centro dinamico per eventi, mostre e programmi di ricerca che valorizzano le sue vaste collezioni audio. Ogni nuova acquisizione del National Recording Registry è celebrata con iniziative pubbliche e momenti di confronto tra studiosi, musicisti e appassionati. L'inserimento di brani iconici come “Single Ladies” e dell'album “Taylor Swift” costituisce un riconoscimento formale del loro profondo impatto sulla cultura popolare globale. Il costante lavoro di conservazione svolto dalla biblioteca contribuisce in modo fondamentale a tramandare il patrimonio musicale alla società futura, rendendo accessibili capolavori che hanno plasmato la storia degli Stati Uniti.