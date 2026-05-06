La BFF Gallery di Milano celebra il suo primo anno di attività con l'inaugurazione della mostra "Contemporary Echoes: Rediscovering Italian Art from 1950-1980". L'esposizione, curata da Renato Miracco, sarà visitabile fino al 26 novembre presso gli spazi di via Ludovico Scarampo 15. Già presentata nel 2024 negli Stati Uniti, a New York e Washington, questa rassegna approfondisce le relazioni tra l'arte italiana e quella americana nel periodo cruciale tra il 1950 e il 1980, attraverso una selezione di opere dalla Collezione BFF.

Il percorso espositivo riunisce nove artisti italiani che hanno intessuto un profondo dialogo con la realtà artistica statunitense dell'epoca: Franco Angeli, Enrico Baj, Alberto Burri, Mario Ceroli, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio, Gianfranco Pardi, Mario Schifano ed Emilio Tadini.

L'allestimento, ideato da Miracco, guida il pubblico attraverso le esperienze storiche e sociali di quegli anni, invitando alla riflessione su come le domande del passato risuonino nella ricerca artistica contemporanea.

La visione curatoriale e il messaggio dell'arte

Renato Miracco ha evidenziato come "ogni opera d’arte creata dalla generazione dal secondo dopoguerra in poi sia un palcoscenico di fronte al quale noi possiamo intravedere qualcosa oltre il materiale". Miracco ha sottolineato l'audacia creativa di questi artisti, capaci di rivoluzionare le aspettative del pubblico e di promuovere un dialogo attivo tra opera e spettatore. L'arte, in questa prospettiva, trascende la dimensione puramente pittorica per diventare uno strumento di critica e riflessione.

L'obiettivo è delineare un contesto condiviso, un "alfabeto compositivo innovativo" sviluppato da artisti italiani e americani nel trentennio in esame.

Alessia Barrera, direttrice Comunicazione e Relazioni istituzionali di BFF Banking Group, ha descritto la mostra come "un'occasione di incontro e di conoscenza". L'esposizione non mira a fornire risposte definitive, ma a tracciare traiettorie, stimolando il pubblico a soffermarsi sulle opere e a valutarne l'attualità. L'iniziativa gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lombardia, del Municipio 8 del Comune di Milano, della Camera di commercio americana in Italia e del Centro Studi Americani. Il catalogo, edito da Dario Cimorelli Editore, è disponibile in italiano e inglese.

BFF Gallery: spazi, orari e accessibilità

La BFF Gallery è situata all'interno di Casa BFF, sede del BFF Banking Group in viale Ludovico Scarampo 15 a Milano, in un'area urbana in significativa trasformazione. Gli spazi espositivi, trasparenti e visibili dall'esterno, sono stati progettati per abbattere le barriere e favorire lo scambio di esperienze e conoscenze. L'accesso è gratuito e la galleria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 17:30, con ultimo ingresso alle 16:30. La prenotazione è consigliata, ma l'accesso è consentito anche senza, registrandosi all'ingresso.

La piazza antistante ospita opere scultoree permanenti: 'Grande Radiale Tondo' (1968) di Giò Pomodoro e due sculture di Gianfranco Pardi, 'Sheet' (2002) e 'Danza' (2004).

La galleria è pienamente accessibile e offre percorsi di visita di 45 minuti a un'ora e mezza, con possibilità di visite guidate. Per un'esperienza sicura, si richiede di evitare rumori eccessivi, supervisionare i bambini, non toccare le opere (salvo indicazioni) e mantenere distanza. La fotografia è consentita (senza treppiedi, selfie stick o illuminazione professionale non autorizzata); zaini e borse grandi vanno lasciati al guardaroba. Cibo e bevande non sono ammessi.

Questa iniziativa si inserisce nella missione culturale della BFF Gallery di rendere l'arte contemporanea accessibile e di promuovere il dialogo, con l'auspicio che l'arte sia percepita come un patrimonio collettivo e una risorsa fondamentale per la crescita civile e culturale della comunità.