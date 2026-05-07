La supermodella Bianca Balti ha rivelato il suo desiderio di intraprendere un progetto professionale che la porti a vivere a Roma per un periodo prolungato. Questa dichiarazione è emersa in occasione della sua partecipazione ai David di Donatello 2026, l'evento che celebra l'eccellenza del cinema italiano. Balti ha espresso un marcato entusiasmo per la prospettiva di immergersi completamente nell'ambiente della capitale, sottolineando quanto sarebbe significativo per lei trascorrere alcuni mesi nella città eterna, un luogo che considera ideale per nuove opportunità nel settore dello spettacolo.

Un progetto a Roma: il richiamo del cinema italiano

Durante un'intervista, Bianca Balti ha approfondito il suo sogno di un'esperienza lavorativa che implichi un trasferimento temporaneo a Roma. Ha spiegato che la capitale rappresenta un vero e proprio fulcro per il cinema italiano, un punto di riferimento storico e culturale. La possibilità di vivere e lavorare in questo contesto, anche solo per qualche mese, sarebbe per lei motivo di grande soddisfazione personale e professionale. La cornice dei David di Donatello, riconosciuti come uno degli appuntamenti più prestigiosi e sentiti del panorama cinematografico nazionale, ha ulteriormente rafforzato in Balti l'aspirazione a consolidare il suo legame con il mondo della settima arte, vedendo in Roma il palcoscenico perfetto per questa evoluzione.

Bianca Balti: dalla passerella al grande schermo

Nonostante Bianca Balti sia primariamente conosciuta e apprezzata a livello globale per la sua illustre carriera nel settore della moda, negli ultimi anni ha manifestato un interesse crescente e una notevole apertura verso il mondo del cinema e della televisione. La sua presenza ai David di Donatello 2026 si configura come un passo ulteriore e significativo in questa direzione, confermando la sua chiara volontà di esplorare e abbracciare nuove sfide e opportunità artistiche al di fuori delle passerelle. Balti ha enfatizzato come Roma, con la sua inestimabile storia, la sua vibrante vitalità culturale e la sua dinamicità intrinseca, rappresenti il luogo ideale per intraprendere un percorso di crescita e affermazione nel vasto e affascinante settore dello spettacolo, un ambiente che la attrae sempre più.

Chi è Bianca Balti: icona di stile e nuove frontiere artistiche

Originaria di Lodi, Bianca Balti è universalmente riconosciuta come una delle modelle italiane di maggior successo e risonanza a livello internazionale. Nel corso della sua brillante carriera, ha collaborato con le più importanti maison di moda a livello globale e ha prestato il suo volto a innumerevoli campagne pubblicitarie di grande impatto, diventando un'icona di stile. Parallelamente al suo consolidato percorso nella moda, negli anni più recenti ha saputo avvicinarsi con successo al mondo dello spettacolo, prendendo parte a diversi programmi televisivi e a importanti manifestazioni culturali. Questa transizione dimostra una versatilità e un carisma che le permettono di esplorare nuove frontiere artistiche, andando oltre i confini tradizionali della sua professione.