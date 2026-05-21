In occasione della visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli alla Biennale di Venezia, il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha manifestato l'auspicio che l'opera di Chiara Camoni, esposta nel Padiglione Italia per l'edizione 2026, o una sua parte significativa, possa trovare una collocazione definitiva al termine dell'esposizione. L'obiettivo è che "il lavoro continui a vivere oltre il tempo della mostra e possa essere restituito stabilmente alla collettività".

L'istituzione veneziana ha evidenziato come il Padiglione Italia di quest'anno rappresenti "un risultato di straordinaria qualità, capace di testimoniare la vitalità e la forza della ricerca artistica contemporanea italiana".

Le opere presentate confermano "il valore del lavoro promosso dal Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea, capace di sostenere linguaggi, visioni e pratiche artistiche di assoluto rilievo internazionale". La Biennale si augura che questa prospettiva possa diventare un indirizzo per il futuro: ogni anno, le opere del Padiglione potrebbero trovare accoglienza in collezioni museali, istituzioni pubbliche o altri luoghi in Italia, capaci di valorizzarne la permanenza e la fruizione. Questo, si legge, sarebbe "un modo concreto per dare continuità alle opere e alle progettualità artistiche sostenute dal ministero della Cultura, contribuendo alla costruzione e alla conservazione del patrimonio contemporaneo italiano e alla valorizzazione degli artisti italiani".

Il progetto "Con te con tutto"

La partecipazione italiana alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026, si concretizza nel progetto "Con te con tutto". Quest'opera, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è stata presentata ufficialmente a Roma il 10 marzo 2026. All'evento hanno partecipato il ministro Giuli, il commissario Angelo Piero Cappello, la curatrice Cecilia Canziani, l'artista Chiara Camoni e il presidente Buttafuoco.

Curato da Cecilia Canziani, il progetto invita a una nuova relazione con il mondo attraverso la condivisione, la meraviglia e la contemplazione. L'esposizione combina opere nuove ed esistenti, basate su pratiche di riutilizzo e risemantizzazione: materiali riciclati, plastica di recupero, scarti industriali e oggetti trovati sono trasformati in elementi artistici.

La prima tesa accoglie oltre venti statue ceramiche, figure ieratiche modellate a colombino con elementi naturali e rifiuti. La seconda tesa, concepita come un "mondo in costruzione", ospita grandi figure femminili reclinate, elementi naturali e oggetti riciclati, suggerendo un'architettura potenziale di stanze, corridoi e giardini.

Dialoghi e accessibilità

L'allestimento del Padiglione Italia crea un dialogo tra le opere di Chiara Camoni e quelle di maestri quali Fausto Melotti, Alberto Martini, Marisa Merz, includendo anche un'anfora del VII secolo a.C. Sono state commissionate due opere inedite: "Canti fossili" (coreografia e voce) di Annamaria Ajmone e "Che cosa resta" di Alice Rohrwacher (rielaborazione filmica).

Al centro della seconda tesa si trova una piazza con sedute e un giardino, simbolo della connessione tra scultura, vita umana e natura.

Un ampio programma pubblico, curato da Angelika Burtscher e Daniele Lupo, prevede performance, attività di co-creazione e momenti di ascolto e condivisione transdisciplinare. Particolare attenzione è dedicata all'accessibilità: il progetto Ciao! di Fondazione Amplifon permetterà a 30.000 anziani in 330 case di riposo di Italia, Australia, Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera di visitare l'esposizione da remoto. La Scuola Nazionale Patrimonio Attività Culturali fornisce supporto. Il catalogo è edito da NERO Editions con progetto grafico di Lungomare.

La realizzazione del Padiglione è sostenuta da ZEGNA (main sponsor), Banca Ifis e numerosi donor, sotto il coordinamento della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

L'auspicio di una collocazione definitiva per le opere dopo la Biennale rafforza l'idea di continuità e arricchimento del patrimonio contemporaneo italiano, in linea con la missione che la Biennale e il Ministero attribuiscono alle iniziative artistiche sostenute pubblicamente.