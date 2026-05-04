La Biennale Arte 2026, intitolata "In Minor Keys", ha inaugurato simbolicamente il suo percorso il 4 maggio presso la Polveriera di Forte Marghera, a Mestre (Venezia). L'evento ha visto la presentazione delle opere di Temitayo Ogunbiyi, Uriel Orlow e Fabrice Aragno, artisti selezionati dalla curatrice Koyo Kouoh. La visione della Kouoh, prematuramente scomparsa nel maggio 2025, è stata fedelmente portata avanti dal suo team. L'apertura ufficiale della sessantunesima edizione è prevista per sabato 9 maggio, con pre-apertura dal 6 all'8 maggio e chiusura il 22 novembre 2026.

All'inaugurazione sono intervenuti il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Buttafuoco ha definito l'avvio a Forte Marghera "a tutti gli effetti l'inizio di questa mostra". Il sindaco Brugnaro ha sottolineato il legame di Venezia con "acqua e terra" e ha rimarcato la crescente ufficialità del padiglione di Forte Marghera nel programma biennale.

Forte Marghera: polo d'arte e interazione sulla terraferma

Il padiglione di Forte Marghera si conferma strategico per la Biennale Arte 2026, estendendo la manifestazione alla terraferma veneziana. Le opere esposte, in linea con i temi di "In Minor Keys", invitano il pubblico a un'esperienza di movimento libero, gioco, interazione e riposo.

La Polveriera, sede prescelta, incarna un dialogo tra storia e arte contemporanea, offrendo un polo culturale. Questa scelta mira ad ampliare la partecipazione e coinvolgere un pubblico più ampio.

La sessantunesima Esposizione Internazionale d’Arte si dispiegherà in diverse sedi, con Forte Marghera che assume una centralità crescente. Il forte è oggi un polo culturale vitale che dialoga con le sedi principali della Biennale. Il team di Koyo Kouoh ha garantito la continuità del progetto, assicurando che la Biennale di Venezia continui a essere un appuntamento di riferimento mondiale per l'arte contemporanea.