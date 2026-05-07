La Biennale Arte di Venezia sta vivendo un'affluenza record durante la sua tradizionale "Vernice", la fase di pre-apertura riservata a giornalisti accreditati e addetti ai lavori, in corso dal 5 all'8 maggio 2026. Le giornate iniziali hanno visto livelli di partecipazione straordinari, con lunghe code che hanno messo sotto pressione gli accessi ai Padiglioni ai Giardini e, in particolare, all'Arsenale.

Le attese per l'ingresso hanno oscillato tra i trenta minuti e l'ora e mezza, con punte di novanta minuti all'Arsenale nelle fasce di maggiore concentrazione.

Le file, in alcuni momenti, si sono estese fino al canale e, in diverse segnalazioni, quasi a ridosso della laguna, indicando una notevole pressione logistica. Anche ai Giardini la situazione è stata intensa, ma con flussi più gestibili.

La "Vernice", evento cruciale per il settore, accoglie oltre quattromila giornalisti (circa milleduecento italiani) e numerosi operatori. L'edizione attuale ha superato le aspettative per densità di accessi, impattando su tempi di attesa e gestione. Il 7 maggio, nel primo pomeriggio, era presente Angelo Piero Cappello, direttore della creatività contemporanea del Ministero della Cultura, che ha coordinato da Roma la squadra di ispettori giunti a Ca' Giustinian il 29 aprile.

Partecipazione internazionale e stime di affluenza

Nonostante gli appelli al boicottaggio legati alla presenza di delegazioni come Russia e Israele, non si è registrato alcun calo significativo negli ingressi da parte degli accreditati. La risposta del pubblico professionale internazionale si è dimostrata compatta, focalizzata sulle nuove proposte artistiche e sulle installazioni distribuite tra Arsenale e Giardini.

La Biennale di Venezia non ha ancora diffuso dati ufficiali sull'affluenza. Tuttavia, stime tra operatori e addetti ai lavori parlano di circa sedicimila ingressi complessivi nelle prime giornate di pre-apertura. La macchina organizzativa, pur sotto pressione, ha finora retto l'impatto di questo afflusso straordinario, confermando la centralità dell'appuntamento veneziano per l'arte contemporanea.