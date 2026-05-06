La prossima edizione della Biennale della Parola, in programma a Parma dal 28 al 31 maggio 2026, si terrà senza due dei suoi ospiti più attesi: il celebre regista russo Alexander Sokurov e l'acclamata scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry. La notizia della loro mancata partecipazione è stata ufficializzata dagli organizzatori dell'evento, che avevano precedentemente inserito entrambi tra le personalità di maggior rilievo della rassegna culturale internazionale. La loro assenza rappresenta un cambiamento significativo nel programma annunciato, che vedeva i due protagonisti tra le figure più attese.

La Biennale della Parola 2026, fedele alla sua tradizione, animerà diversi luoghi simbolo della città emiliana, configurandosi come una piattaforma di dialogo e riflessione su questioni di grande attualità sociale, politica e artistica. Gli organizzatori hanno tenuto a precisare che le motivazioni alla base delle rinunce di Sokurov e Amiry sono di natura strettamente personale, escludendo qualsiasi disaccordo con la natura o l'organizzazione della manifestazione. In una nota diffusa, è stato chiarito che “Le ragioni delle loro assenze non sono legate alla natura o all’organizzazione della Biennale”. La presenza dei due intellettuali era stata inizialmente concepita per arricchire incontri e tavole rotonde dedicate alle molteplici dinamiche della parola, intesa come fondamentale strumento culturale e politico nell'attuale scenario globale.

Le figure di Alexander Sokurov e Suad Amiry

Alexander Sokurov, figura eminente del cinema d'autore internazionale, è universalmente riconosciuto per le sue opere cinematografiche che esplorano con profondità le grandi trasformazioni storiche e politiche. Il regista russo aveva espresso in precedenza il suo onore per l'invito ricevuto, riconoscendo nella Biennale della Parola una preziosa e rara occasione di confronto internazionale e di scambio culturale. La sua visione avrebbe offerto al pubblico spunti di riflessione unici sulle complesse intersezioni tra arte, storia e società.

Allo stesso modo, Suad Amiry, voce autorevole della cultura palestinese e figura di spicco anche nel campo dell'architettura, avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sui delicati temi della memoria e dell'identità, particolarmente rilevanti nel contesto dei conflitti contemporanei.

La sua prospettiva avrebbe arricchito il dibattito sulle sfide culturali e sociali. Entrambi gli artisti, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, hanno manifestato grande stima per l'iniziativa e un sincero rammarico per l'impossibilità di presenziare all'evento, confermando il loro apprezzamento per il valore della rassegna.

La Biennale della Parola: un appuntamento culturale a Parma

La Biennale della Parola si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi e articolati nel panorama del capoluogo emiliano. Il suo programma, ricco e diversificato, prevede un'alternanza di dibattiti approfonditi, laboratori interattivi, letture pubbliche coinvolgenti e momenti performativi innovativi, pensati per stimolare la partecipazione e la riflessione.

Nelle sue edizioni passate, la rassegna ha accolto un'ampia schiera di intellettuali, scrittori, registi e artisti provenienti da ogni angolo del mondo, consolidando la sua reputazione come forum globale di idee e confronto.

Parma, città dal ricco patrimonio storico e culturale, è riconosciuta anche come Città Creativa UNESCO per la gastronomia e si distingue per la sua vivace scena di eventi letterari e musicali. Attraverso la Biennale della Parola, la città emiliana rafforza ulteriormente il suo ruolo di capitale culturale dell'Emilia-Romagna e si afferma come un punto di riferimento internazionale cruciale per il dialogo e la comprensione delle culture contemporanee. L'evento contribuisce a valorizzare la vocazione di Parma all'apertura e allo scambio intellettuale, promuovendo la cultura come veicolo di coesione e progresso.