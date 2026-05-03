Il Padiglione di Mosca, situato nei prestigiosi Giardini della Biennale di Venezia, ospiterà quest'anno un'iniziativa esclusiva: un evento privato su invito, non accessibile al pubblico. La Russia non ha infatti sottoscritto la procedura di partecipazione ufficiale alla Biennale, e di conseguenza, il padiglione non aprirà formalmente come spazio espositivo pubblico.
L'appuntamento prevede una performance dal titolo evocativo "The Tree is Rooted in the Sky". Si tratta di un'iniziativa pensata per un pubblico selezionato, distinguendosi dalle tradizionali mostre collettive aperte ai visitatori.
A differenza delle edizioni passate, non sono stati diffusi dettagli riguardo a una curatrice o a una lista di artisti coinvolti, a conferma del carattere riservato dell'evento.
Un'iniziativa esclusiva e non pubblica
La performance si svolgerà in un contesto di assoluta privacy, precludendo l'accesso ai visitatori abituali della Biennale. Sebbene fisicamente collocato all'interno dei Giardini della Biennale, il Padiglione di Mosca non rientrerà tra gli spazi ufficialmente designati e aperti al pubblico per l'edizione corrente della manifestazione.
Le informazioni disponibili confermano che questa iniziativa è stata concepita e organizzata in maniera del tutto indipendente. Non rappresenta, pertanto, una partecipazione ufficiale della Russia alla Biennale di Venezia, distinguendosi nettamente dalle consuete mostre collettive che tradizionalmente animano i padiglioni nazionali durante l'evento.
Il ruolo del Padiglione di Mosca nel contesto della Biennale
La Biennale di Venezia si conferma come una delle più significative piattaforme globali dedicate all'arte contemporanea. Ogni anno, i padiglioni nazionali accolgono un'ampia varietà di esposizioni e progetti artistici. In questa specifica edizione, il Padiglione di Mosca si posiziona in modo peculiare: non sarà tra quelli ufficialmente aperti alla fruizione pubblica, ma si limiterà a ospitare l'evento privato su invito, segnando una deviazione dalla sua funzione tradizionale.