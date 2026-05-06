Le anteprime della Biennale di Venezia sono state teatro di intense manifestazioni di protesta, focalizzate sui padiglioni di Israele e Russia. Il gruppo Art Not Genocide Alliance (ANGA) ha organizzato una dimostrazione significativa davanti al padiglione israeliano, quest'anno temporaneamente trasferito all'Arsenale. Oltre duecento persone hanno partecipato, chiedendo agli organizzatori della Biennale di interrompere pratiche di "art-washing" e di chiudere il padiglione.

I manifestanti, circondati da fotografi e operatori video, si sono mossi nell'area antistante il padiglione israeliano, scandendo slogan come “silence is complicity” e “shame on you”, e distribuendo volantini.

L'accesso al padiglione era presidiato da forze di sicurezza private e carabinieri italiani, sebbene non si siano registrati momenti di escalation. ANGA ha inoltre annunciato ulteriori dimostrazioni per i giorni successivi.

Interventi artistici e altre forme di dissenso

Poco prima della protesta di ANGA, il Solidarity Drone Chorus ha presentato una performance sonora evocativa, una composizione dell'artista gazano Ahmed Muin che riproduceva il rumore dei droni. Circa sessanta artisti della mostra principale della Biennale hanno preso parte all'iniziativa, indossando magliette con i nomi di artisti di Gaza e le immagini delle loro opere. Un membro del gruppo ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è portare attenzione agli artisti di Gaza e mostrare solidarietà alla nostra comunità”.

Nella stessa giornata, il collettivo artistico russo Pussy Riot e il gruppo femminista FEMEN hanno protestato davanti al padiglione russo nei Giardini. Oltre cinquanta membri dei gruppi, con maschere rosa, hanno circondato il padiglione, costringendolo alla chiusura temporanea. In una dichiarazione congiunta, Pussy Riot e FEMEN hanno affermato: “Russia’s best citizens are either imprisoned for anti‑regime and pro‑Ukraine actions or killed in jail, while Europe opens its doors to Putin’s officials and propagandists.” Hanno aggiunto che “se l'arte deve rappresentare un paese alla Biennale di Venezia – una sorta di Olimpiadi del mondo dell'arte – allora gli artisti imprigionati per la loro posizione contro la guerra e a favore dell'Ucraina sono il vero volto della Russia moderna”.

Contesto istituzionale e le decisioni della giuria

Le proteste si inseriscono in un contesto già teso per la Biennale. Nei giorni precedenti l'apertura, tutti e cinque i curatori avevano annunciato la decisione di non assegnare i tradizionali Golden Lions, i premi per i migliori padiglioni. La giuria aveva dichiarato di non voler considerare i padiglioni di paesi i cui leader fossero “attualmente incriminati per crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale”, un riferimento a Russia e Israele. I membri della giuria hanno poi rassegnato le dimissioni una settimana dopo, citando forti pressioni statali.

Le richieste di esclusione della partecipazione israeliana alla Biennale sono state sostenute da 236 artisti e professionisti, firmatari di una petizione promossa da ANGA nell'ottobre 2025.

Un precedente significativo risale all'edizione del 2024, quando l'artista israeliana Ruth Patir aveva chiuso la sua mostra al padiglione nazionale, dichiarando che lo avrebbe fatto fino al raggiungimento di un cessate il fuoco e di un accordo per il rilascio degli ostaggi nel conflitto tra Israele e Hamas. Le proteste di quest'anno, per numero e scala, hanno superato quelle dell'edizione precedente già nei primi due giorni di anteprima, evidenziando una mobilitazione crescente.