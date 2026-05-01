BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, si appresta a condurre il Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. Per la rapper e icona della body positivity, questa rappresenta la terza esperienza come presentatrice dell'evento, dove affiancherà Arisa e Pierpaolo Spollon. La sua presenza sul palco conferma il ruolo di BigMama come figura di spicco nel panorama musicale e sociale italiano, pronta a guidare una giornata all'insegna della musica e della riflessione.

Musica e impegno sociale: il percorso di BigMama

Negli ultimi anni, BigMama si è distinta non solo per la sua musica, ma anche per il suo forte impegno contro il body shaming e per la promozione dell’accettazione di sé.

Nata ad Avellino nel 2000 e cresciuta a San Michele di Serino, ha iniziato a scrivere canzoni giovanissima, pubblicando i primi brani su YouTube nel 2013. Il suo stile diretto e personale ha conquistato in particolare la Generazione Z, che la considera una delle voci più originali del rap italiano.

Il brano ‘Formato XXL’ ha consacrato la sua figura, distinguendola per il suo messaggio di inclusività. Il 2022 ha segnato un passo importante con l’uscita del suo primo album, ‘Next Big Thing’, e la collaborazione con altri artisti. La sua notorietà è ulteriormente cresciuta con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove ha presentato il brano ‘La rabbia non ti basta’, consolidando la sua posizione nella scena musicale nazionale.

Esperienze personali e messaggi di forza

La vita di BigMama è stata profondamente segnata da esperienze personali che hanno rafforzato il suo messaggio di resilienza. Durante l'adolescenza, ha affrontato diversi episodi di bullismo, motivo per cui ha intrapreso un lungo percorso di accettazione di sé. Ha raccontato di aver vissuto la scuola come un luogo di sofferenza, arrivando a gesti di autolesionismo.

A soli vent'anni, ha combattuto una dura battaglia contro il linfoma di Hodgkin, un tumore al sangue, diagnosticato e superato nel febbraio 2021 dopo dodici cicli di chemioterapia. Queste prove, unite alla sua aperta dichiarazione di essere bisessuale e al racconto di come la musica sia stata uno strumento fondamentale per affrontare il dolore e trovare la propria voce, rendono BigMama un simbolo di forza e autenticità per molti giovani.

Il ruolo al Concertone e la centralità dei giovani

Durante il Concertone del Primo Maggio, BigMama non proporrà monologhi, ma presenterà nuova musica, sottolineando l’importanza di parlare ai coetanei e di valorizzare la piazza come luogo di incontro, espressione e lotta per i diritti. L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e altre piattaforme, vedrà la partecipazione di numerosi artisti e sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. La presenza di BigMama, insieme ad Arisa e Pierpaolo Spollon, rappresenta un segnale di attenzione verso le nuove generazioni e le trasformazioni della società contemporanea.

Chi è Marianna Mammone, in arte BigMama

Marianna Mammone, conosciuta artisticamente come BigMama, è nata ad Avellino nel 2000 e cresciuta a San Michele di Serino con la sua famiglia, che descrive come il suo "riferimento assoluto". Trasferitasi giovanissima a Milano per inseguire il suo sogno di fare la cantante, ha affrontato difficoltà personali e professionali, diventando un simbolo di forza e autenticità. Oggi è riconosciuta come una delle artiste più originali e influenti del rap italiano, impegnata nella lotta contro il bullismo e nella promozione della body positivity, ispirando e promuovendo messaggi di inclusione e accettazione di sé.