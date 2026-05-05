Il pianista e compositore inglese Bill Laurance, vincitore di cinque Grammy Awards e fondatore degli Snarky Puppy, chiuderà la seconda edizione del festival Isole Sonore. L'evento si terrà il 7 maggio 2026 all'Università Bocconi di Milano (Aula Magna, via Roentgen). Laurance presenterà il suo progetto ‘Piano Solo’, un percorso musicale che fonde generi e stili, incentrato sul dialogo tra scrittura e improvvisazione.

Laurance considera la musica uno strumento di integrazione e connessione. Sottolinea come sia un’opportunità per unire culture e influenze diverse, evidenziando un approccio creativo aperto.

Per lui, il ruolo dell’artista è “creare connessioni”, vedendo i musicisti come il collante della società.

Centrale nel suo stile è l’interazione tra la precisione classica e la libertà dell’improvvisazione. Laurance ha spiegato di apprezzare l’attenzione al dettaglio della musica classica, pur avendola percepita restrittiva. La “magia” accade nella “giustapposizione tra queste due dimensioni”, dove crede ci sia “ancora molto da scoprire”.

Isole Sonore: dialogo tra Università e città

Il festival Isole Sonore, promosso dall’Università Bocconi con la direzione artistica di Cesare Picco e la collaborazione di Yamaha, mira ad aprire l’ateneo alla città, creando uno spazio di incontro e dialogo. Silvia Tracchi, Direttore Corporate Marketing & Communication della Bocconi, ha evidenziato come l'iniziativa rappresenti un esempio concreto di terza missione, costruendo relazioni con la società e coinvolgendo un pubblico più ampio.

L'ingresso all'Aula Magna per il 7 maggio è libero con prenotazione fino a esaurimento posti.

Sperimentazione e collaborazioni nel percorso di Laurance

Nel concerto, Laurance esplorerà la sperimentazione sonora e il dialogo tra acustico e tecnologia. L’artista ha definito la tecnologia “una fonte enorme di ispirazione”, ma ha anche rivelato un recente riavvicinamento a un suono più acustico e analogico, per “restare connesso a ciò che è reale e umano, soprattutto in un momento segnato dall’avanzare dell’intelligenza artificiale”.

Oltre agli Snarky Puppy, Laurance ha collaborato con artisti come David Crosby e Morcheeba, scrivendo anche musiche per balletti e cinema. David Crosby gli ha trasmesso l'importanza della libertà compositiva, raccontando di trovare accordi “perché gli piacevano”.

Questa libertà di esplorazione è diventata parte integrante del suo processo creativo.

Portare il progetto ‘Piano Solo’ in un contesto accademico come la Bocconi ha per Laurance un significato profondo. “È sempre un privilegio suonare in solo, ma farlo in uno spazio come questo è particolarmente stimolante”, ha affermato. Ha evidenziato il suo impegno verso l’educazione: “Sento il bisogno di restituire ciò che ho ricevuto”.