Nel cuore di Roma, davanti al Tempio di Venere, si è svolto un evento di risonanza internazionale: la tappa italiana del tour mondiale della Marvels of Saudi Orchestra. La serata ha visto la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli come ospite speciale, trasformando il concerto in un profondo dialogo simbolico tra la storia millenaria del Colosseo e le ricche tradizioni musicali del Regno saudita. Bocelli ha sottolineato l'esperienza come "ancora più significativa", evidenziando il potere della musica di "connettere culture diverse".

Un ponte sonoro tra civiltà

L'iniziativa, patrocinata dal Principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ha riunito l’Orchestra e il Coro Nazionale Saudita con l’Orchestra Giovanile Fontane di Roma, diretti dal Maestro Marcello Rota. Il repertorio ha intrecciato brani sauditi, italiani e internazionali, creando un ponte sonoro tra Mediterraneo e Penisola Arabica. Rota ha descritto l'esperienza come "profondamente gratificante", dove l'orchestra è diventata "un’unica voce".

La serata è stata arricchita da arti performative tradizionali saudite, tra cui Ardah Wadi Al‑Dawasir, Al‑Khatwa e Yanbaawi. Performer, sotto l’egida della Theater and Performing Arts Commission, hanno animato il palco per rafforzare la presenza internazionale delle espressioni artistiche del Regno.

Mohammed Hasan Alwan, CEO della Theater and Performing Arts Commission, ha rimarcato il valore simbolico di aver presentato la tradizione saudita a Roma, contribuendo a "promuovere il dialogo interculturale".

Il significato di un tour globale

Un momento culminante è stata la performance di “Al‑Hijr e Roma”, una composizione originale che esplora i legami storici e culturali tra Arabia Saudita e Italia. Scritta dal dottor Suleiman Al‑Theeb, storico e accademico saudita, l’opera ha offerto un dialogo musicale tra due civiltà millenarie, trovando nel Colosseo il suo scenario naturale.

Paul Pacifico, CEO della Saudi Music Commission, ha definito questa tappa romana "un momento storico per la musica saudita e un potente simbolo di dialogo culturale".

Ha evidenziato come riunire musicisti sauditi e italiani su un palcoscenico iconico significhi "condividere il nostro patrimonio musicale e costruire collaborazioni durature”. Il tour della ‘Marvels of Saudi Orchestra’ ha toccato diverse città globali, affermandosi come piattaforma di scambio culturale. Roma, capitale della tradizione artistica e musicale europea, ha assunto un valore particolare, confermando il ruolo della musica come linguaggio universale per il dialogo tra culture.

Mentre le ultime note si disperdevano nell’aria tiepida di maggio, il Tempio di Venere ha custodito un nuovo frammento di storia: la voce di Bocelli, le melodie saudite, l’energiadei giovani musicisti italiani e le danze del Regno.

Un mosaico di culture che, per una sera, ha trasformato Roma in un palcoscenico universale, dove la musica ha dimostrato di essere un potente veicolo per riconoscersi, avvicinarsi e dialogare attraverso il tempo.