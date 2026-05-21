A dieci anni dalla sua scomparsa, l'eredità intellettuale di Umberto Eco è stata al centro del primo convegno internazionale interamente dedicato al suo vasto lascito. L'evento si è tenuto a Bologna dal 27 al 29 maggio 2026, riunendo accademici e studiosi provenienti da diversi Paesi. L'obiettivo era ripercorrere l'influenza dello scrittore, filosofo e semiologo in molteplici ambiti culturali e scientifici. Promosso dall’Università di Bologna in collaborazione con altre istituzioni, il convegno ha rappresentato una delle principali celebrazioni dedicate all’autore de "Il nome della rosa" in occasione del decennale della sua morte.

Durante le sessioni, sono stati approfonditi numerosi aspetti della ricca produzione di Eco, spaziando dalla sua opera letteraria ai contributi fondamentali nelle scienze della comunicazione e della semiotica. Tra i relatori figuravano alcuni dei maggiori esperti di filosofia del linguaggio e teoria della narrazione. Molti interventi hanno evidenziato l’attualità della riflessione di Eco su temi cruciali come l’interpretazione dei testi, il ruolo dei media e la gestione dell’informazione. Come sottolineato in apertura, Umberto Eco «ha saputo collegare in modo originale la tradizione umanistica italiana e le sfide culturali della modernità».

Il lascito di Umberto Eco: letteratura, semiotica e divulgazione

Il convegno ha posto in risalto il valore multidisciplinare dell’opera di Umberto Eco, figura che ha saputo fondere letteratura, filosofia e impegno civile. Oltre ai suoi romanzi di successo, a partire da "Il nome della rosa", che dal 1980 ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, Eco ha lasciato contributi imprescindibili nella teoria dei segni e nella divulgazione scientifica. Gli studiosi riuniti all’Università di Bologna hanno ricordato come la sua attività accademica abbia contribuito a diffondere la semiotica ben oltre i confini italiani, dialogando con i grandi protagonisti del pensiero internazionale. In particolare, sono state analizzate le influenze della sua opera sulle metodologie interpretative nella critica letteraria e sugli studi sull'enciclopedia e l'iperrealtà.

Una sezione specifica del convegno è stata dedicata all’impatto del pensiero di Eco sul mondo dell’informazione e dei media. Particolare attenzione è stata rivolta alle sue riflessioni sui rischi della manipolazione del linguaggio e sulle fake news. In questo contesto, sono state richiamate alcune delle citazioni più emblematiche dello scrittore, tra cui l’idea che «il problema dell’informazione è la sua stessa abbondanza, che rischia di diventare rumore». L'evento ha riaffermato la centralità di Eco nel dibattito contemporaneo riguardo le responsabilità dell’intellettuale all’interno della società dell’informazione.

Umberto Eco e Bologna: un legame profondo tra città e cultura

Oltre all’approfondimento sui temi teorici e letterari, il convegno ha offerto l'opportunità di riflettere sul rapporto speciale tra Umberto Eco e la città di Bologna.

Qui lo studioso ha trascorso gran parte della sua carriera universitaria, ricoprendo il ruolo di professore ordinario di semiotica all’Università di Bologna. Eco ha partecipato attivamente al dibattito intellettuale cittadino e ha contribuito in modo significativo alla vita culturale della città. Il convegno si inserisce, pertanto, anche tra le iniziative promosse a Bologna per celebrare l’impatto duraturo dello scrittore sulla cultura italiana e internazionale.

L’evento bolognese si affianca ad altre iniziative previste nel 2026 per il decennale della scomparsa di Eco, a conferma del vasto riconoscimento della sua figura nel panorama accademico e culturale. Il successo del convegno testimonia l’interesse costante verso la poliedrica eredità di uno dei massimi intellettuali italiani del Novecento.