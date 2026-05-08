La celebre cantante britannica Bonnie Tyler, icona degli anni ’80, è stata posta in coma farmacologico dopo aver subito un intervento intestinale d’urgenza. L’artista, 74 anni, si trova ricoverata presso l’ospedale di Faro, in Portogallo, dove possiede una residenza. La decisione di indurre il coma è stata presa dai medici per favorire una migliore ripresa post-operatoria. La notizia è stata confermata dal suo portavoce, che ha espressamente richiesto il rispetto della privacy in questo momento di grande delicatezza per la cantante e la sua famiglia.

Le condizioni di salute dopo l'intervento

Il ricovero di Bonnie Tyler è avvenuto mercoledì 6 maggio, quando la star è stata trasportata d’urgenza in ospedale a causa di un’improvvisa emergenza intestinale. Inizialmente, i familiari avevano comunicato che l’operazione si era svolta senza complicazioni e che la cantante era in fase di convalescenza, senza però fornire dettagli specifici sul suo stato di salute. Solo in un secondo momento è stato reso noto che i medici hanno ritenuto opportuno indurre il coma farmacologico, una misura volta a ottimizzare il recupero dopo l’importante intervento chirurgico. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, oltre a quanto dichiarato ufficialmente dal portavoce.

Impegni futuri e la sua carriera

Nota per la sua inconfondibile voce roca e la sua chioma bionda, Bonnie Tyler è universalmente riconosciuta per brani che hanno segnato un’epoca, come la potente ballata “Total Eclipse of the Heart” e il successo “It’s a Heartache”. La cantante aveva un calendario fitto di impegni, con un tour europeo che avrebbe dovuto prendere il via il 22 maggio. Le tappe previste includevano concerti in Germania, Austria e nel Regno Unito. A seguito dell’intervento d’urgenza e delle sue attuali condizioni di salute, non è ancora stato comunicato se questi appuntamenti verranno mantenuti, rinviati o annullati, lasciando i fan in attesa di chiarimenti.

La carriera di Bonnie Tyler

Nata Gaynor Hopkins nel 1951 in Galles, Bonnie Tyler ha iniziato la sua ascesa alla fama tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Il suo più grande successo, “Total Eclipse of the Heart”, pubblicato nel 1983, non solo ha dominato le classifiche mondiali, ma ha anche superato il miliardo di ascolti su Spotify all’inizio del 2026, a testimonianza della sua intramontabile popolarità. Tra gli altri brani iconici della sua carriera si annovera “Holding Out for a Hero” (1984), celebre anche per essere parte della colonna sonora del film “Footloose”. Nel 2013, ha avuto l’onore di rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con la canzone “Believe in Me”. Il suo significativo contributo al mondo della musica è stato riconosciuto nel 2023 con l’assegnazione dell’MBE (Member of the Order of the British Empire).