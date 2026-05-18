Il Teatro alla Scala di Milano accoglie Bracco Imaging Spa come nuovo socio fondatore sostenitore. L’assemblea dei soci ha approvato l’ingresso, con un impegno a versare 600 mila euro. Questo passo significativo rafforza il legame storico del Gruppo Bracco con il teatro e l’Accademia della Scala. La presidente Diana Bracco è già membro del consiglio di amministrazione. L’adesione sottolinea l’importanza delle sinergie tra imprese e istituzioni culturali per la valorizzazione del patrimonio artistico italiano, fornendo alla Scala nuove risorse per sostenere attività di produzione, formazione e promozione, inclusi i progetti educativi dell’Accademia.

Il rapporto consolidato tra Bracco e la Scala

Il Gruppo Bracco e il Teatro alla Scala vantano un consolidato rapporto, con sostegno continuativo a iniziative musicali e formative. L’azienda milanese ha supportato eventi di rilievo, come concerti e tour della Filarmonica della Scala. Nel gennaio 2018, per i 90 anni dalla fondazione, ha sponsorizzato il concerto del maestro Riccardo Muti, che ha segnato il suo ritorno al Piermarini con la Chicago Symphony Orchestra.

Dal 2011, la Fondazione Bracco ha stretto un legame speciale con l’Accademia della Scala, una realtà unica per l’alta formazione musicale e artistica. Attraverso borse di studio e progetti culturali, la Fondazione ha contribuito alla crescita di giovani talenti e al rafforzamento del ruolo educativo del teatro.

Bracco: storia e impegno culturale

Bracco Imaging Spa è parte del Gruppo Bracco, leader mondiale nell’imaging diagnostico, fondato a Milano nel 1927 da Elio Bracco. Il gruppo vanta un fatturato annuo superiore a 1,3 miliardi di euro. La presidente Diana Bracco ha espresso il profondo legame familiare con la musica e il Teatro alla Scala. La Fondazione Bracco, dedicata alla promozione culturale, sostiene i giovani tramite alta formazione e borse di studio, e l’ingresso come socio fondatore sostenitore del Teatro alla Scala rappresenta una naturale evoluzione di un rapporto ormai storico tra il Gruppo Bracco e una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane.