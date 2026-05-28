Nel 250° anniversario della sua fondazione, l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano ha arricchito il proprio patrimonio con un’acquisizione di eccezionale valore: l’“Album Vallardi”. Questa preziosa raccolta di 380 disegni è prevalentemente opera di Giuseppe Bossi, esponente del neoclassicismo lombardo e già segretario dell’Accademia, con tre fogli attribuiti ad Andrea Appiani.

L’album, proveniente dalla collezione privata Venzaghi, è stato salvato dalla dispersione grazie all’impegno della Fondazione Equita e di un gruppo di mecenati milanesi.

Il loro intervento, unito alla notifica della Soprintendenza che ne ha impedito l'esportazione, ha garantito la permanenza del bene culturale a Milano.

La scoperta dell’opera, assemblata nell’Ottocento dall’editore e collezionista Giuseppe Vallardi, è avvenuta in tempi stretti prima di un’asta. Marco Galateri di Genola, presidente dell’Accademia, ha espresso la sua emozione: “Leggendo il catalogo di una casa d’aste sono caduto su questo album… sapere che fosse legato a Bossi… mi ha emozionato subito.” La scelta di mercanti e antiquari di non partecipare all’asta, riconoscendo Brera come custode ideale, è stata sottolineata da Paola Strada della Soprintendenza.

L'Album Vallardi: studi e maestri del Neoclassicismo

L’Album Vallardi, di circa 56,5 x 73 x 7,5 centimetri, include 377 disegni di Giuseppe Bossi (Busto Arsizio 1777 – Milano 1815) e tre di Andrea Appiani (Milano 1754 – 1817), “premier peintre” di Napoleone. La raccolta è un documento eccezionale per la varietà di tecniche – matita, penna, biacca, sanguigna – e soggetti: studi di figure, scene sacre e composizioni ispirate a Michelangelo, Leonardo e Raffaello.

Tra i fogli più significativi vi sono studi preparatori per la “Riconoscenza della Repubblica Italiana a Napoleone” (conservata a Brera) e l’“Apoteosi di Bodoni” (oggi alla Biblioteca Palatina di Parma). Sono presenti anche schizzi per la cappella della Villa Melzi a Bellagio e disegni allegorici.

I tre fogli di Appiani raffigurano una figura nuda, la Fortezza (dalla Sala del Trono di Palazzo Reale) e le tre Parche, legate ai monocromi dei Fasti di Napoleone (Sala delle Cariatidi, opere in parte perdute). L’ordinamento di Vallardi, basato su affinità tematiche e tecniche, offre una visione approfondita dell’officina di Bossi.

Brera: eredità e impegno per l'arte

L’acquisizione dell’Album Vallardi si inserisce nella storia delle grandi donazioni all’Accademia di Brera. Già nel 1820, Enrico Cernuschi donò 344 disegni di Appiani; nel 1882, Giberto Borromeo Arese aggiunse 612 disegni di Appiani, Bossi e altri neoclassici. Questa nuova raccolta integra un fondo prezioso che include opere di Francesco Hayez e altri protagonisti dell’arte neoclassica e romantica.

L’album sarà oggetto di studio presso la Biblioteca dell’Accademia, contribuendo alla ricerca sulla produzione grafica del primo Ottocento italiano. La destinazione rafforza il ruolo di Brera come centro di conservazione e promozione della memoria artistica. La donazione evidenzia la continuità dell’impegno della borghesia milanese nel sostenere le istituzioni culturali, un mecenatismo storico che include la “Cena in Emmaus” di Caravaggio.

Nell’ambito delle celebrazioni del 250° anniversario, Brera ha consolidato la sua centralità culturale, anche con il riconoscimento a Palazzo Citterio della Menzione d’Onore al Compasso d’Oro ADI 2026 per il progetto di Mario Cucinella. Con l’Album Vallardi, l’Accademia riafferma il suo ruolo di custode e promotore della cultura neoclassica, offrendo un prezioso strumento di studio e un nuovo tassello nella storia dell’arte italiana.