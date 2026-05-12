Alex Britti si prepara a tornare dal vivo con il “Brittintour ’26”, annunciando le prime dieci date outdoor della tournée estiva che lo porterà ad attraversare tutta l’Italia, isole comprese. Un nuovo viaggio musicale pensato per riportare sul palco l’energia, il groove e il sound che da sempre caratterizzano l’artista romano.

La tournée sarà un’occasione per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera attraverso i brani che hanno segnato il suo repertorio e accompagnato intere generazioni di ascoltatori. In scaletta non mancheranno infatti i grandi successi che hanno reso riconoscibile il suo percorso artistico, insieme ai pezzi tratti dall’ultimo progetto ‘Feat.Pop’, l’album in cui Britti ha reinterpretato alcune delle sue canzoni più amate insieme ad alcuni protagonisti della scena musicale italiana.

Tra le collaborazioni presenti nel progetto spicca anche la nuova versione di “Gelido”, realizzata insieme a Mario Biondi: un incontro musicale elegante e intenso che mescola atmosfere blues, jazz e black music, regalando nuova profondità emotiva al brano scritto, composto e prodotto dallo stesso Britti.

Le date

Le prime date annunciate del “Brittintour ’26” sono:

29 maggio – Augusta (SR), Piazza Castello

14 giugno – Orta Nova (FG), Via Stornara

17 luglio – Milano, Estate al Castello 2026 / Castello Sforzesco

18 luglio – Romano d’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

24 luglio – Santa Severa (RM), Castello di Santa Severa

9 agosto – Sanza (SA), Festival dell’Accoglienza / Villa Comunale

11 agosto – Tirrenia (PI), Piazza dei Fiori / Marenia

14 agosto – Gatteo Mare (FC), Arena Rubicone

18 agosto – Ferrandina (MT), Piazza Plebiscito

27 agosto – Botrugno (LE), Piazza Indipendenza

Il tour è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook. I biglietti per la data di Milano saranno disponibili dal 13 maggio, mentre quelli per il concerto di Santa Severa dal 19 maggio, attraverso TicketOne e i punti vendita autorizzati.