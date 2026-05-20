L’attore e produttore statunitense Bruce Dern, ottantanovenne, ha sfilato sul tappeto rosso della Croisette in compagnia della figlia Laura Dern, attrice pluripremiata, e dei nipoti Ellery e Jaya. L'occasione è stata la presentazione del documentario sulla sua vita, intitolato Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern. La proiezione, avvenuta nella sala Bunuel nell’ambito della sezione Cannes Classics durante la settantanovesima edizione del Festival di Cannes (dal 12 al 23 maggio 2026), ha visto l’interprete ricevere una lunga ovazione dal pubblico presente.

Vestito con smoking e il caratteristico cappellino dei Los Angeles Dodgers, Dern ha espresso l’emozione di essere nuovamente accolto al festival, dichiarando: “Cannes per me equivale alle Olimpiadi e il fatto che voi mi abbiate accettato e siate venuti qui a vedere questo documentario vuol dire che vi importa di me”. Successivamente, a una domanda specifica del delegato generale Thierry Frémaux, l’attore ha commentato con ironia il documentario, affermando: “È adeguato. Non so bene a cosa servano i documentari, ma io l’ho fatto perché volevo che la gente sapesse cosa significhi iniziare come attore e fare il terzo cowboy da destra per ben venticinque anni, ma avere poi la possibilità di crescere”.

Dern ha poi voluto ringraziare per l'accoglienza ricevuta nel 2013, quando vinse il premio come migliore attore per Nebraska proprio sulla Croisette.

Il percorso artistico di Bruce Dern nel documentario

Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern, diretto da Mike Mendez e presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2026, ripercorre in 111 minuti l’intera carriera dell’attore, iniziata oltre 65 anni fa. Il film narra l’ascesa di Dern a Hollywood a partire dagli anni Sessanta, quando interpretava prevalentemente ruoli di villain televisivi, fino alle prestigiose collaborazioni con grandi registi del calibro di Elia Kazan, Alfred Hitchcock e John Wayne. Il racconto prosegue fino al successo internazionale coronato dal Premio per l’Interpretazione maschile per il film Nebraska.

La sceneggiatura è stata affidata a Ben Epstein, la direzione della fotografia a Robert L. Lucas e il montaggio a Thomas Verrette. Nel cast del documentario, oltre a Bruce e Laura Dern, compaiono anche Quentin Tarantino e Alexander Payne, che interpretano se stessi.

La pellicola, una produzione statunitense, riflette il desiderio di raccontare una vicenda familiare e artistica attraverso la testimonianza diretta del protagonista. Bruce Dern ha voluto mostrare il proprio percorso e i molteplici risvolti di una carriera trasversale che lo ha portato a distinguersi sia come attore caratterista sia come interprete in pellicole di rilevanza internazionale.

Presenze familiari e impegni sulla Costa Azzurra

La presenza di Laura Dern accanto al padre non si è limitata all’accompagnamento durante la première del documentario. L’attrice è infatti sulla Croisette anche per impegni lavorativi, essendo impegnata nelle riprese della quarta stagione della pluripremiata serie The White Lotus. Questo nuovo capitolo della serie è ambientato proprio durante il festival e in altre località iconiche della Costa Azzurra. Laura Dern si è unita al cast dopo l’improvvisa uscita di Helena Bonham Carter; tra gli altri interpreti figurano anche Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Steve Coogan, Heather Graham e Ben Kingsley.

La proiezione di Dernsie all’interno della sezione Cannes Classics sottolinea l’interesse del festival per le grandi figure del cinema internazionale e per le opere capaci di intrecciare storie personali con il racconto collettivo della settima arte. La famiglia Dern ha così vissuto una giornata che, tra memoria e attualità, ha legato tre generazioni a un evento di primo piano nel panorama culturale mondiale.