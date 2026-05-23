Il SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” 2026 è stato assegnato a "La nottataccia" di Bruno Zocca, edito da LupoGuido. Questo prestigioso riconoscimento, intitolato alla memoria del fondatore della rivista e del Premio, è stato conferito al volume già vincitore del Premio Andersen nella sezione Miglior libro 3/6 anni. L'annuncio del miglior libro dell'anno è avvenuto durante la cerimonia ufficiale tenutasi il 23 maggio nella suggestiva Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova.

Una giuria allargata, composta da oltre duecentocinquanta esperti del settore provenienti da ogni parte d'Italia, ha decretato "La nottataccia" come opera eccellente.

Le motivazioni sottolineano come l'albo illustrato celebri il potere delle storie e la forza dirompente dell’immaginazione infantile, capace di abitare ogni spazio della casa. Viene inoltre lodato l'umorismo che traspare dalle espressioni dei personaggi e la cura meticolosa dell'autore per i dettagli, che arricchiscono il libro di indizi e contribuiscono alla dialogicità della lettura. La manifestazione, giunta alla sua 45esima edizione, da oltre quarant'anni rappresenta un punto di riferimento per l'eccellenza nella letteratura e illustrazione per l'infanzia in Italia.

I vincitori del Premio Andersen 2026 per categorie

La quarantacinquesima edizione del Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia ha visto la premiazione di numerosi autori e opere che si sono distinti nel panorama editoriale per ragazzi.

Oltre al SuperPremio conferito a Bruno Zocca per "La nottataccia" nella fascia d'età 3/6 anni, sono stati riconosciuti altri titoli per diverse categorie e fasce d'età. Tra questi, "Sogni d’oro, piccolo coccodrillo" di Eva Montanari per la fascia 0/3 anni, "Piovono maiali" di Shiro Yadama per 6/9 anni, e "Lo spacciatore di noci" di Valentina Misgur per 9/12 anni. Per i lettori oltre i dodici anni, il premio è andato a "Adele" di Anna Vivarelli, mentre per la categoria oltre i quindici anni è stato selezionato "Le nostre vite sottosopra" di Jandy Nelson.

Il Premio Andersen ha inoltre riconosciuto opere per specifici generi e formati. Nella sezione divulgazione, ha trionfato "Meccanica illustrata" di Marina Montero.

Per il libro fatto ad arte, il premio è stato assegnato a "Boing" di Katsumi Komagata. La categoria albo illustrato ha visto vincitore "Nessuno tranne me" di Sara Lundberg. Altri importanti riconoscimenti includono "L’aringa rossa" di Gonzalo Moure & Alicia Varela come libro senza parole, "Il bosco segreto" di Kengo Kurimoto per il libro a fumetti, e il Premio speciale della giuria a "Oggi la parola è meraviglia".

Riconoscimenti speciali e la cornice della cerimonia

La solenne cerimonia di premiazione si è svolta nella storica cornice di Palazzo Ducale a Genova, luogo che da anni ospita l'evento e ne rafforza il prestigio. Il SuperPremio “Gualtiero Schiaffino”, in particolare, viene assegnato annualmente a uno dei libri già vincitori delle sezioni di categoria, scelto da una giuria allargata di professionisti ed esperti.

Il nome del premio onora la figura di Gualtiero Schiaffino, pioniere e promotore della letteratura per l’infanzia e fondatore dell'omonima rivista, da sempre impegnata nella valorizzazione dell'editoria di qualità per i più giovani.

Tra i premi individuali di questa edizione 2026, Silvia Vecchini è stata insignita del titolo di Miglior Scrittrice dell'anno, mentre Simone Rea ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Illustratore dell’anno. Patrizia Zerbi è stata celebrata come Protagonista della Cultura per l’Infanzia. Riconoscimenti speciali sono stati attribuiti anche al Premio Strade “Flora Bonetti” per la miglior traduzione, andato a Lotte Pelomatto (per la traduzione di Laura Cangemi), e al Premio Gianna e Roberto Denti per la Libreria dell’anno, conferito alla “Libreria Mio nonno è Michelangelo” di Pomigliano D’Arco.

Il Premio Andersen si conferma così un appuntamento di riferimento per la promozione della lettura tra i giovani, valorizzando ogni anno i talenti e le opere che arricchiscono il panorama nazionale della letteratura per ragazzi.