I BTS hanno trionfato agli American Music Awards 2026, aggiudicandosi il premio Artisti dell’anno. La cerimonia, tenutasi il 25 maggio 2026 a Los Angeles, ha riaffermato la loro posizione dominante nell'industria musicale globale, segnando un momento cruciale per la popolarità del K-pop oltre i confini asiatici. Il gruppo sudcoreano ha anche offerto una performance acclamata.

Il successo dei BTS agli American Music Awards segna un cambiamento significativo nella musica internazionale. I sette membri – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – hanno espresso gratitudine per il premio Artisti dell’anno, attribuendolo al supporto instancabile dei fan.

L’evento ha consacrato i BTS quale simbolo del pop coreano, un traguardo ambito dopo numerosi riconoscimenti.

L’ascesa globale del K-pop

La vittoria dei BTS agli American Music Awards è l’ultima tappa dell’ascesa del K-pop. Nell’ultima decade, il K-pop ha registrato crescita costante in vendite, streaming e interesse, affascinando il pubblico con produzioni di qualità, coreografie complesse e immagine sofisticata. Gli AMA ospitano gruppi K-pop dal 2017, con presenza consolidata tra le categorie principali, culminando nel successo globale.

I BTS incarnano il simbolo di questo fenomeno globale, contribuendo alla diffusione della musica coreana e collaborando con artisti internazionali. Le performance live nelle maggiori cerimonie musicali hanno rafforzato il legame con i fan occidentali e l'integrazione culturale tra pop asiatico e internazionale.

Gli AMA 2026 confermano la centralità del K-pop nel panorama musicale mondiale.

BTS: storia e impatto culturale

I BTS sono una boy band sudcoreana fondata nel 2013, composta da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Hanno debuttato con “2 Cool 4 Skool” affermandosi come riferimento per il pop internazionale. Il gruppo ha stabilito record di vendita, traguardi di streaming e miliardi di visualizzazioni. Brani celebri: “Dynamite”, “Butter” e “Boy With Luv”.

Fin dal loro esordio, la band ha promosso tematiche di autodeterminazione, inclusione e solidarietà, attirando un pubblico eterogeneo. I BTS hanno intrapreso collaborazioni globali e svolto attività filantropiche. Il successo agli American Music Awards 2026 conferma il loro ruolo di ambasciatori della cultura sudcoreana nel mondo.