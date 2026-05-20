I BTS si preparano a portare il loro acclamato World Tour Arirang nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Il 13 giugno, i fan avranno l'opportunità di vivere l'emozione del concerto "BTS World Tour Arirang in Busan: Live Viewing", trasmesso in diretta dal Busan Asiad Main Stadium in Corea del Sud. Questo evento segna un significativo ritorno per il gruppo al completo – RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook – in un luogo simbolico, dove si erano esibiti l'ultima volta come formazione completa nel 2022.

La proiezione in Italia è fissata per le 11:45 in diretta, con una replica in differita alle 15:30.

Gli orari di trasmissione saranno adattati ai fusi orari locali in altre regioni, inclusi Nord e Sud America ed Europa. L'iniziativa, distribuita a livello globale da Trafalgar Releasing e in esclusiva per l'Italia da Nexo Studios, rappresenta la terza tappa del tour mondiale ad essere trasmessa in diretta nei cinema, dopo i successi di Goyang e Tokyo lo scorso aprile. La data del 13 giugno assume un valore speciale, coincidendo con l'anniversario ufficiale del debutto dei BTS, offrendo un'occasione unica di celebrazione per la loro vasta e fedele community internazionale, nota come ARMY.

Un tour da record e un album di successo

Il BTS World Tour Arirang si è affermato come la tournée più estesa e imponente mai realizzata da un gruppo musicale coreano, con un impressionante programma di 85 spettacoli in 34 città.

Questo tour non solo ha infranto record di affluenza e copertura mediatica, ma ha anche permesso, grazie alle trasmissioni cinematografiche, di estendere l'esperienza live a milioni di spettatori in diversi continenti, rafforzando il legame con le comunità di fan al di fuori della Corea del Sud.

A supporto del tour, il quinto album in studio dei BTS, intitolato Arirang, esplora temi profondi legati all'identità e alle emozioni umane universali. Dalla sua uscita all'inizio del 2026, l'album ha ottenuto un successo globale senza precedenti. Ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 con 641.000 unità equivalenti vendute, segnando la settimana più performante per un gruppo dal 2014.

Inoltre, ha registrato quasi quattro milioni di copie vendute nel solo primo giorno, consolidando la posizione dei BTS ai vertici delle classifiche internazionali.

L'esperienza cinematografica immersiva

L'evento cinematografico in diretta non solo celebra il fenomeno BTS, ma valorizza anche il ruolo del Busan Asiad Main Stadium. Questo impianto, già teatro di grandi eventi sportivi e culturali, ospita il "ritorno a casa" dei BTS, un aspetto particolarmente significativo dato che Busan è la città natale di alcuni membri del gruppo. La scelta di una trasmissione con un palcoscenico centrale a 360 gradi è pensata per offrire ai fan un'esperienza immersiva e coinvolgente, garantendo una visione completa e dinamica della performance, anche a distanza.

La prevendita dei biglietti internazionali per le proiezioni in sala è fissata per il 28 maggio, disponibile tramite il sito ufficiale dell'evento. L'edizione 2026 del BTS World Tour Arirang si conferma così un momento cruciale non solo per la discografia del gruppo, ma anche per l'industria degli eventi cinematografici e musicali globali, grazie alla partecipazione attiva di milioni di spettatori e all'adozione di tecniche di trasmissione all'avanguardia.