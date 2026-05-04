Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, ha rotto il silenzio alla Polveriera Austriaca di Forte Marghera, Mestre, dopo settimane di tensioni e dibattiti che hanno preceduto la sessantunesima edizione dell’Esposizione internazionale d’arte. L'intervento, avvenuto durante la presentazione delle opere di Temitayo Ogunbiyi, Uriel Orlow e Fabrice Aragno, ha anticipato l’apertura ufficiale del 9 maggio 2026. Presente all'evento, primo appuntamento ufficiale della Biennale, anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, con cui Buttafuoco ha scambiato gesti di cordialità.

Il contesto di avvio della kermesse è stato segnato dal forfait del ministro della Cultura Alessandro Giuli e dalle dimissioni della Giuria internazionale. A ciò si aggiungono la riammissione di Russia e Israele ai premi e la recente ispezione del Ministero della Cultura (MiC). In questo scenario, l’Iran ha annunciato il ritiro dalla partecipazione ufficiale, mentre la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica Unita della Tanzania si sono aggiunte alle 100 partecipazioni nazionali.

Nel suo discorso, Buttafuoco ha ribadito la centralità dell'arte, affermando: “L’arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza. L’arte ci destina al futuro e ci dà la possibilità di cancellare le catastrofi”.

Ha evidenziato come l’arte attraversi la quotidianità più complessa, unendo esperienze sensoriali e visive e nutrendo il “sentimento profondo che attraversa l’arte”. Riguardo all’invio degli ispettori del MiC, il sindaco Brugnaro ha espresso accordo con la posizione del governo e dell’Europa, che hanno voluto “verificare che non ci fosse nulla di illegale o intentato”, auspicando inoltre un incontro tra Buttafuoco e Giuli.

Forte Marghera: un polo culturale per la Biennale

La scelta di Forte Marghera quale polo per l’arte contemporanea, già consolidata in precedenti edizioni della Biennale, rientra in un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi storici della terraferma veneziana. Questa struttura militare ottocentesca, situata tra Mestre e Venezia, è divenuta un luogo simbolo per iniziative artistiche volte a coinvolgere cittadini e quartieri meno centrali rispetto alle tradizionali sedi dei Giardini e dell’Arsenale.

La Polveriera Austriaca ha ospitato le opere degli artisti che erano stati selezionati dalla curatrice Koyo Kouoh, figura di rilievo internazionale scomparsa nel maggio 2025 e già protagonista delle precedenti stagioni della Biennale. Tale approccio promuove il dialogo tra passato e presente, favorendo una maggiore integrazione tra eventi artistici, pubblico locale e nuove esperienze di fruizione, come quelle proposte da “In Minor Keys” che invitano al movimento, al gioco, all’interazione e al riposo.

La Biennale di Venezia: eredità e impatto globale

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è da oltre un secolo un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea, attraendo artisti, curatori, critici e professionisti da ogni parte del mondo.

Nel corso del tempo, la sua offerta si è ampliata, includendo cinema, danza, teatro, architettura e musica, e promuovendo progetti espositivi innovativi in siti storici recuperati tra Venezia e Mestre. La leadership di Buttafuoco rafforza la missione della Biennale di porre l'accento sulla funzione sociale ed educativa dell'arte. Le sue dichiarazioni sottolineano la capacità dell’espressione artistica di interpretare la contemporaneità, proiettare la società verso il futuro e fornire strumenti simbolici per superare le difficoltà, in piena continuità con la tradizione dell’istituzione veneziana. Dopo l’apertura per la stampa l'8 maggio, la 61ª Esposizione internazionale d'arte accoglierà il pubblico il 9 maggio 2026, con un focus su esperienze sensoriali, partecipazione collettiva e l’importanza di rigenerare, attraverso l’arte, i luoghi e la dimensione sociale della città.