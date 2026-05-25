Il Marostica Summer Festival 2026 si annuncia con un ricco cartellone di appuntamenti, pronto ad animare Piazza Castello dal 26 giugno all’11 luglio. Organizzato da DuePunti Eventi con la Città di Marostica, il festival ospita artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i protagonisti spiccano David Byrne, John Legend, Europe, Blanco, Il Volo, Negramaro, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Luca Carboni. L'attesa è alta, con concerti di Baglioni, Byrne e Il Volo già sold out.

Il festival prenderà il via il 26 giugno con David Byrne, fondatore dei Talking Heads, che presenterà il suo nuovo disco "Who Is the Sky?".

Il 29 giugno sarà la volta di Blanco, una delle voci più rappresentative del nuovo pop italiano, in tour con l’album "MA". Il 1° luglio salirà sul palco Il Volo, seguito il 3 luglio dai Negramaro, band amata dal pubblico.

Il 4 luglio, Claudio Baglioni celebrerà il quarantennale dell’album "La vita è adesso" con un concerto evento, accompagnato da venti musicisti e coristi. La sera successiva, il 5 luglio, gli Europe infiammeranno il palco. Il 6 luglio, John Legend proporrà "A Night of Songs & Stories", mentre il 7 luglio Fiorella Mannoia porterà in scena "Anime Salve", omaggio ai repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 9 luglio si esibirà Francesco Gabbani, e la chiusura dell’11 luglio sarà affidata a Luca Carboni.

Piazza Castello: il cuore pulsante del Festival

La suggestiva Piazza Castello di Marostica, in provincia di Vicenza, si conferma scenario d’eccezione per il festival. Considerata una delle piazze più affascinanti d’Italia, questa cornice storica valorizza il patrimonio culturale della città, celebre per la partita a scacchi viventi. In dodici edizioni, il Marostica Summer Festival ha rafforzato il legame con il territorio, contribuendo alla vitalità culturale e al turismo. Supportato dalla Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

L’organizzazione è frutto di una proficua sinergia tra pubblico e privato. DuePunti Eventi cura la direzione artistica ed esecutiva, mentre la Città di Marostica garantisce radicamento locale.

Il supporto bancario locale consolida la crescita dell'evento.

Un cartellone tra eccellenze italiane e star internazionali

Il programma 2026 offre un equilibrio armonico tra eccellenze italiane e star internazionali, proseguendo un percorso consolidato. Artisti come David Byrne, noto per la ricerca musicale, e John Legend, pluripremiato, si alternano a figure iconiche italiane come Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia, affiancati da interpreti più giovani come Blanco. Risalto è dato ai progetti speciali, come il concerto di Baglioni per il quarantennale de "La vita è adesso", con una formazione straordinaria.

Il successo è attestato dai numerosi sold out, che evidenziano l’entusiasmo del pubblico e la capacità del Festival di attrarre interesse nazionale. Ciò contribuisce alla promozione turistica di Marostica e della provincia di Vicenza, affermando il Marostica Summer Festival come evento di punta nel panorama culturale.