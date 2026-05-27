Il Campania Teatro Festival torna per la sua 19ᵃ edizione, proponendo il tema “Universo di pace” con 105 appuntamenti a Napoli e in regione dal 12 giugno al 12 luglio 2026. L'evento, diretto da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, si articola in nove sezioni: Internazionali, Prosa Nazionale, Progetti Speciali, Sportopera, Letteratura, Musica, Danza, Osservatorio e Mostre.

La rassegna, finanziata dalla Regione Campania e sostenuta dal Ministero della Cultura, ospiterà artisti di rilievo internazionale.

Tra questi: Victoria Thierrée‑Chaplin, Jean‑Baptiste, Aurélia e James Thierrée, Fabio Rubiano, Andrea Jiménez, Úrsula Martínez, Marina Otero & Ibrahim Ibnou Goush, Sergio Bernal con la sua Dance Company e Tony Hadley. Previsti sessantasette debutti assoluti, tra cui lo spettacolo inaugurale al Teatro Mercadante di Roberto Andò con Renato Carpentieri (“L’Ultimo nastro di Krapp” di Beckett) e “Rendez‑vous” di Chaplin‑Thierrée, in partenza da Napoli per la sua tournée internazionale.

Programma e biglietti

Il programma include cinque eventi di Prosa italiana: “Beckett – Pinter” di Andò con Renato Carpentieri, “Due vecchiette a Nord” dell’Elfo di Milano, una nuova drammaturgia di Carrozzeria Orfeo, “I fratelli De Filippo” con Sergio Rubini (attore e regista) e “La creatività è l’intelligenza che si diverte” con Euridice Axen diretta da Nadia Baldi.

Gli appuntamenti saranno ospitati in diverse sedi, tra cui Palazzo Reale, che nel Cortile delle Carrozze accoglierà il primo dei quattro eventi di danza e nel Giardino Romantico le letture. I biglietti saranno acquistabili online dal 5 giugno alle ore 11 sul sito campaniateatrofestival.it e presso la biglietteria centrale di via Chiaia 45‑47 a Napoli. I costi varieranno da 5 a 8 euro, con ingresso gratuito per alcune categorie sociali.

L’assessore alla Cultura della Regione Campania, Onofrio Cutaia, ha sottolineato l'impegno del festival nell'ampliare l'accesso alla cultura e rigenerare le periferie. Ha dichiarato: “Se è vero che la bellezza salverà il mondo, è più che mai dove essa manca o si nasconde che le istituzioni devono agire: rigenerare l’inedito, abitare le periferie dell’anima e dello spazio e dare voce a chi ne è privo, ampliando l’accesso alla cultura.

Il Campania Teatro Festival, con la sua proposta pluralista, i prezzi accessibili e l’apertura a differenti spazi fisici e artistici, si muove in questa direzione.”

Presentazione e sostenibilità

La presentazione ufficiale del festival si è tenuta il 27 maggio 2026 presso la Sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, con la partecipazione del presidente della Fondazione Campania dei Festival, Alessandro Barbano, del direttore artistico Ruggero Cappuccio e dell’assessore Onofrio Cutaia. L'iniziativa promuove l'uso di materiali green e collabora con le Università e con Eunic, la rete degli istituti di cultura nazionali dell’Unione Europea. L’immagine grafica dell’edizione 2026 è un’opera d’arte firmata da Mimmo Paladino.