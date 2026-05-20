Il 20 maggio 2026, il Festival di Cannes propone un programma che intreccia cinema d’autore e una forte riflessione storica e politica, tra concorso, documentari e classici restaurati. La giornata si distingue per la sua impronta storica e politica, focalizzandosi su opere che esplorano grandi figure ed eventi del Novecento, evidenziando il rapporto tra cinema e memoria collettiva. Il tema dominante è il racconto del passato attraverso sguardi autoriali diversi, dalla finzione al documentario, con un filo conduttore politico.

I film in concorso

Nel concorso ufficiale spiccano Notre salut di Emmanuel Marre e The Man I Love di Ira Sachs.

Entrambe le opere delineano una selezione che alterna sensibilità diverse, mantenendo attenzione alla dimensione umana e narrativa.

Il cinema politico: De Gaulle e Che Guevara

La programmazione si arricchisce con due opere su figure storiche di grande impatto politico. La Bataille de Gaulle: L’âge de fer affronta la figura di De Gaulle e il suo ruolo nella storia contemporanea. Les Survivants del Che (Che Guevara: The Last Companions) esplora il mito e l’eredità di Che Guevara attraverso una prospettiva documentaria. Questi titoli rafforzano la vocazione del festival a confrontarsi con la storia politica del secolo scorso.

Cannes Classics e il cinema di Visconti

La sezione dedicata ai classici accoglie L’Innocente di Luchino Visconti.

Un’opera che conferma l’importanza del dialogo tra il festival e il patrimonio cinematografico europeo, sottolineando la memoria cinematografica e offrendo un’occasione di riscoperta.

Un festival tra presente e passato

Il 20 maggio si configura come una giornata in cui Cannes intreccia cinema contemporaneo e riflessione storica. La selezione dei film evidenzia un interesse costante per le grandi narrazioni politiche e per il rapporto tra cinema e realtà. Tra nuove produzioni e restauri d’autore, il festival continua a costruire un dialogo tra passato e presente, offrendo uno sguardo articolato sulla storia del Novecento e sulle sue rappresentazioni cinematografiche.