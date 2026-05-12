La 79ª edizione del Festival di Cannes ha ufficialmente preso il via, inaugurando dodici giorni di intense proiezioni e celebrazioni dedicate al cinema mondiale. La cerimonia di apertura, svoltasi sul prestigioso palco del Grand Théâtre Lumière, ha visto protagoniste assolute le icone cinematografiche Jane Fonda e Gong Li. È stata Jane Fonda a tenere il discorso inaugurale, sottolineando con forza il ruolo fondamentale del cinema come un vero e proprio atto di resistenza. Ha enfatizzato l'importanza delle voci che danno vita alla narrazione cinematografica, considerandola uno strumento essenziale per costruire empatia e immaginare un futuro possibile attraverso le storie che prendono vita sul grande schermo.

Peter Jackson celebra la carriera con la Palma d’Oro

Un momento culminante della serata inaugurale è stato l'emozionante tributo al celebre regista neozelandese Peter Jackson, insignito della prestigiosa Palma d’Oro alla carriera. A consegnare il riconoscimento è stato l'attore Elijah Wood, indimenticabile interprete di Frodo Baggins nella leggendaria trilogia de 'Il Signore degli Anelli'. Jackson ha espresso genuina sorpresa e profonda gratitudine, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera intrecciati con la storia del Festival di Cannes. Ha ricordato la vendita del suo primo film, ‘Bad Taste’, e la presentazione dell'epica saga de 'Il Signore degli Anelli' nel 2001, tappe cruciali del suo percorso artistico.

Il regista ha rivolto un sentito ringraziamento alla moglie Fran Walsh e ai figli Billy e Katie, concludendo con una battuta spiritosa sul perché avesse meritato un tale onore. La celebrazione è stata impreziosita da un'esecuzione di brani dei Beatles, un omaggio che ha richiamato il suo acclamato documentario dedicato alla band, aggiungendo una nota musicale all'evento.

Nuovi orizzonti per la Terra di Mezzo e il dibattito su arte e politica

La cerimonia ha offerto anche anticipazioni sui futuri progetti cinematografici, in particolare per gli appassionati della Terra di Mezzo. È stata confermata la produzione di “The Hunt for Gollum”, un nuovo atteso capitolo diretto da Andy Serkis. Il film vedrà il ritorno di attori iconici come Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins) e Lee Pace (Thranduil), e si propone di esplorare gli eventi che si collocano tra “Lo Hobbit” e “La Compagnia dell’Anello”.

Un altro momento significativo è stata la presentazione della giuria che assegnerà la Palma d'Oro, presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. Quest'ultimo ha sottolineato con enfasi come "arte e politica non siano concetti in conflitto tra loro", ma intrinsecamente legati. Tra gli illustri membri della giuria figurano Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga e Demi Moore. Il Festival di Cannes si conferma così non solo come vetrina d'eccellenza per il cinema internazionale, ma anche come un autorevole forum per la riflessione sulle tematiche sociali e politiche contemporanee, ribadendo il suo ruolo di crocevia culturale e intellettuale.