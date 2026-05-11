Il Festival di Cannes 2026 ha inaugurato ufficialmente il 12 maggio con la sua 79ª cerimonia d'apertura. L'evento, trasmesso in diretta dal Grand Théâtre Lumière e in centinaia di sale cinematografiche francesi, è stato condotto dall'attrice Eye Haïdara. Già nominata ai César e ai Lumière, è presente anche nel film "L'Oggetto del delitto" di Agnès Jaoui, nella sezione Cannes Première.

Il film d'apertura di questa edizione è la commedia romantica burlesca "La Vénus Électrique" di Pierre Salvadori, ambientata nella Parigi del 1928. Il cast include Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern e Madeleine Baudot.

Salvadori ha espresso il suo orgoglio per il film, che incarna la sua passione per il cinema, celebrata dal Festival.

Eventi e proiezioni del 12 maggio

La cerimonia di apertura, iniziata alle 19 al Grand Théâtre Lumière, è stata seguita dalla proiezione fuori concorso di "La Vénus Électrique". La trama segue Antoine Balestro, un pittore che, dopo la morte della moglie, perde l'ispirazione. Tentando di contattarla tramite una sensitiva, scopre di parlare con Suzanne, un'abile lavoratrice di luna park. Con l'aiuto del gallerista Armand, Suzanne ordisce finte sedute spiritiche, riaccendendo l'ispirazione di Antoine; la situazione si complica per i sentimenti emergenti.

La giornata ha visto anche il ritorno di Guillermo del Toro per presentare la versione restaurata in 4K de "Il labirinto del fauno" (2006).

Proiettato alle 14:30 al Théâtre Debussy nella sezione Cannes Classics, il film, ambientato nella Spagna del 1944, narra di una giovane ragazza che, vivendo con il crudele patrigno, si immerge in un mondo fiabesco dove un antico fauno le propone tre terribili prove.

"La Vénus Électrique": commedia e visione autoriale

"La Vénus Électrique" è l'undicesimo lungometraggio di Pierre Salvadori in trentaquattro anni, un regista noto per fondere commedia sofisticata e analisi sociale. Questa pellicola, la sua prima in costume, evoca la vibrante atmosfera della Parigi degli anni Venti, tra effervescenza artistica e spiritualismo. L'opera si distingue per la sua fantasia narrativa, l'umorismo e una vena malinconica, ispirandosi alla commedia hollywoodiana classica di maestri come Ernst Lubitsch, Billy Wilder e Blake Edwards.

Il cast include Pio Marmaï, alla sua quarta collaborazione con Salvadori, e Anaïs Demoustier, affiancati da Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern e Madeleine Baudot. La sceneggiatura è di Benjamin Charbit, Benoît Graffin e Pierre Salvadori, da un'idea originale di Rebecca Zlotowski e Robin Campillo. Prodotto da Les Films Pelléas, con co-produzioni europee e France Télévisions. L'uscita nelle sale francesi, in concomitanza con l'apertura del festival, ha offerto al pubblico un'opportunità di partecipazione collettiva.

Cannes: tra tradizione, innovazione e pubblico globale

La cerimonia d'apertura, condotta da Eye Haïdara, è stata ampiamente diffusa tramite France Télévisions e Brut, con il sostegno della Fédération Nationale des Cinémas Français.

La diffusione ha permesso a un vasto pubblico di vivere l'esperienza della Croisette, rafforzando il ruolo di Cannes nella promozione della settima arte. L'edizione 2026, accogliendo nuove produzioni e restauri di rilievo come "Il labirinto del fauno" – che a Cannes ricevette una storica standing ovation di oltre ventidue minuti – dimostra la sua capacità di rinnovarsi, ponendosi come ponte tra memoria collettiva e valorizzazione del patrimonio cinematografico mondiale.

Il Festival di Cannes si conferma un punto d'incontro fondamentale per l'identità autoriale, la memoria e l'innovazione cinematografica, coinvolgendo il pubblico globale in uno degli eventi culturali più attesi.