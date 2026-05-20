Il Festival di Cannes 2026, giunto alla sua 79ª edizione, continua a tenere i riflettori puntati sulla Croisette. La giornata del 21 maggio si preannuncia ricca di eventi, con l'attesa presentazione di due pellicole in concorso per la Palma d’oro: "La bola negra" di Javier Calvo e Javier Ambrossi e "Coward" di Lukas Dhont. Le attrici Penélope Cruz e Tilda Swinton saranno tra le grandi protagoniste.

Il film "Coward", diretto da Lukas Dhont, già vincitore di importanti riconoscimenti a Cannes, è descritto dal regista come un'esplorazione di “amore e morte, creazione e distruzione, sopravvivenza e della capacità del bello di emergere anche nell’oscurità”.

Ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, la narrazione segue due soldati, Pierre e Francis, che cercano di sfuggire all'orrore del conflitto. Pierre, appena giunto al fronte, desidera mettersi alla prova; Francis cerca di risollevare il morale dei commilitoni allestendo uno spettacolo teatrale.

L'altro titolo in gara è "La bola negra", opera di Javier Calvo e Javier Ambrossi, noti come "Los Javis". Il film intreccia le vite di tre uomini attraverso tre epoche distinte – 1932, 1937 e 2017 – unite da un filo invisibile di desiderio, dolore ed eredità. Il cast include Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau e la celebre Penélope Cruz. La storia si snoda tra la Spagna della Seconda Repubblica, la Guerra Civile e l'età contemporanea, offrendo un racconto intimo e trasversale.

Incontri e proiezioni speciali a Cannes

La giornata vedrà anche un Rendez-vous con Tilda Swinton, una delle interpreti più versatili del panorama cinematografico internazionale. L'incontro con il pubblico si terrà nella Sala Buñuel alle 14:30. Swinton, salita alla ribalta nel 1992 con "Orlando" di Sally Potter e nota per la sua lunga collaborazione con Derek Jarman, ha saputo spaziare tra cinema d'autore e produzioni hollywoodiane. Nel 2008 ha conquistato sia l'Oscar che il Bafta come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in "Michael Clayton", e nel 2004 ha fatto parte della giuria del Festival di Cannes.

Il programma del 21 maggio include inoltre la cerimonia di chiusura della Quinzaine des Cinéastes, seguita dalla proiezione di "Le vertige".

Si tratta del primo film d’animazione di Quentin Dupieux, realizzato con innovative tecniche di motion capture che richiamano lo stile dei videogiochi. La pellicola, presentata al Théâtre Croisette alle 19, conclude una sezione dedicata ad approcci cinematografici sperimentali. La trama vede protagonisti Jacques e Bruno scoprire di essere immersi in una realtà che si rivela una simulazione.

Il contesto della 79ª edizione del Festival

La 79ª edizione del Festival di Cannes, dal 12 al 23 maggio, anima i principali spazi della città, tra cui il Grand Théâtre Lumière, la Salle Debussy e la Sala Buñuel. Il calendario del festival propone un'ampia offerta che spazia dal concorso principale a sezioni come Un Certain Regard, Cannes Classics, Cannes Première, proiezioni speciali e Séances de Minuit, oltre a numerosi incontri pubblici.

L'apertura è avvenuta il 12 maggio con "La Vénus électrique" di Pierre Salvadori (fuori concorso), mentre la chiusura ufficiale, il 23 maggio, vedrà la cerimonia finale e la proiezione di "Ulysse" di Laetitia Masson per la sezione Un Certain Regard (fuori competizione).

Il Festival di Cannes si conferma così un punto di riferimento globale per il cinema, promuovendo tanto l'autorialità quanto la sperimentazione e la valorizzazione della memoria cinematografica. La presenza di registi di spicco come Dhont e Ambrossi, insieme a icone come Penélope Cruz e Tilda Swinton, evidenzia l'impegno della manifestazione nel celebrare sia le nuove proposte che le figure già affermate del panorama cinematografico mondiale.